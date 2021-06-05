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疫苗屬於藥品，按藥事法規定，須經查驗登記並取得藥品許可證後，始得提供接種。而因疫苗保存及管理屬藥師專業執掌，近日亦有不少民眾詢問疫苗相關問題。
中華民國藥師公會全國聯合會表示，就民眾最關心的保護力而論，美國製的輝瑞及莫德納疫苗均在95%上下，有最好的保護力。就施打劑數來說，除美國嬌生疫苗外均需接種兩劑，視疫苗種類 不同需間隔3-8週不等。以使用技術分類，可分為使用mRNA、腺病毒載體、減毒疫苗等三種。為免疫苗變質，各類疫苗均設有嚴格的溫度保存條件，因此疫苗保存及運送的冷鏈極為重要。
指揮中心日前公布疫苗資訊，可望於6月取得505萬劑莫德納疫苗，到了八月底國產疫苗預計亦可投入，累計將有1,000萬劑疫苗。而截至5月28日，我國接種疫苗者已超過33萬人。因此全聯會呼籲民眾勿恐慌，選擇有公信力的資訊管道，遵守防疫規則與指引，一同度過此波疫情。
健保特約藥局投入疫苗國家隊 協助接種
中華民國藥師公會全國聯合會表示，行政院唐鳳政委邀請出席大規模接種疫苗規劃會議，並請藥師公會協助號召健保特約藥局加入疫苗國家隊的行列，以提升疫苗接種率。第一波預計將號召目前仍參加口罩實名制的 4,289 家健保特約藥局，預計將協助受理民眾疫苗接種預約。藥師公會近日會開始協助調查意願，加入的藥局數量則將隨政策實際執行效果，再行滾動式檢討。
目前進度預計是，在六月中行政院會完成系統開發、接種名單與接種量、及網站的壓力測試。而預計將在在月底完成前置作業，開放超商及藥局預約，並進行功能及壓力測試，正式投入服務民眾。社區健保藥局投身疫苗國家隊，希望能像去年口罩實名制完成政策任務，除了提升疫苗覆蓋率。也會在第一線繼續發揮安撫民心、穩定防疫物資及傳達防疫指引的功能，和全民一起打拼，助台灣早日擺脫疫情。
資料來源：健康醫療網 新冠疫苗資訊一次看 健保藥局可能也可打疫苗
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