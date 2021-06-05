疫情衝擊地方弱勢　民眾黨立委捐贈防疫物資

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張其祿指出，全國防疫進入三級警戒，影響各行各業生計，也直接衝擊到需要愛心食物及物資的弱勢家庭，捐贈酒精等物資給社團法人高雄市慈善團體聯合總會和高雄市社福慈善總會，這是以最直接的方支持高雄愛心服務體系的繼續運作，並維持防疫能量，同時也是拋磚引玉，希望高雄鄉親在防疫期間，也能一同支持捐贈各種防疫及生活物資予高雄的社福團體，使高雄的社會福利服務及慈善愛心在疫情下也不間斷，讓防疫工作無後顧之憂。
邱臣遠則號招海外台商，響應台北市政府社會局防疫物資捐贈平台，共同支持國人挺過疫情，他感謝台灣警雁關懷協會及多位海外台商一同率先支持，發揮大愛捐贈防疫物資，包括N95口罩9,000個、透氣式防護衣800件、隔離衣34,200件。
邱臣遠指出，這些防疫物資將交由台北市政府警察局、台北市政府消防局與衛生局統籌物資，並分配轄下需求單位，以利加強前線人員防疫配備。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。