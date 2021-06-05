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疫情衝擊地方弱勢　民眾黨立委捐贈防疫物資

▲因疫情衝擊弱勢，民眾黨立委張其祿率高雄市黨部捐贈防疫物資。（圖／張其祿辦公室提供）
▲因疫情衝擊弱勢，民眾黨立委張其祿率高雄市黨部捐贈防疫物資。（圖／張其祿辦公室提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-05 10:52:30｜2021-06-05 11:11:33

新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數破萬人，各行各業都受到疫情影響。因疫情衝擊，台灣民眾黨立委張其祿與邱臣遠捐贈防疫物資，以緩解地方弱勢族群在防疫物資上的不足，更避免前線防疫人員因缺乏物資造成防疫破口。

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張其祿今（5）日表示，疫情衝擊地方弱勢族群及社福機構，他以民眾黨高雄市黨部主委的身分與民眾黨高雄市黨部執行長莊貽量，昨日一同捐贈防疫物資給高雄的社福團體，以緩解高雄地方弱勢族群在防疫物資上的不足、避免造成防疫破口！

張其祿指出，全國防疫進入三級警戒，影響各行各業生計，也直接衝擊到需要愛心食物及物資的弱勢家庭，捐贈酒精等物資給社團法人高雄市慈善團體聯合總會和高雄市社福慈善總會，這是以最直接的方支持高雄愛心服務體系的繼續運作，並維持防疫能量，同時也是拋磚引玉，希望高雄鄉親在防疫期間，也能一同支持捐贈各種防疫及生活物資予高雄的社福團體，使高雄的社會福利服務及慈善愛心在疫情下也不間斷，讓防疫工作無後顧之憂。

邱臣遠則號招海外台商，響應台北市政府社會局防疫物資捐贈平台，共同支持國人挺過疫情，他感謝台灣警雁關懷協會及多位海外台商一同率先支持，發揮大愛捐贈防疫物資，包括N95口罩9,000個、透氣式防護衣800件、隔離衣34,200件。

邱臣遠指出，這些防疫物資將交由台北市政府警察局、台北市政府消防局與衛生局統籌物資，並分配轄下需求單位，以利加強前線人員防疫配備。

▲立委邱臣遠號招海外台商捐贈防疫物資給第一線警消與醫護人員。（圖
▲立委邱臣遠號招海外台商捐贈防疫物資給第一線警消與醫護人員。（圖 ／邱臣遠臉書）
 

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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