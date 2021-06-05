配合政府抑制投機 中鋼協助查處哄抬價格維供應鏈秩序
中鋼公司配合政府抑制投機行為，將協助查處壓倉囤貨、惜售哄抬價格之業者，共同維護鋼鐵供應鏈之秩序。中鋼公司董事長翁朝棟表示，今(110)年以來景氣復甦，產業需求快速回溫，但在第二波疫情衝擊、物流運量受阻等各種大環境條件下，全球鋼鐵市場均面臨供不應求的局面，而台灣身處於國際供應鏈的重要環節，也無法置身事外。
記者黃守作／高雄報導
2021-06-05 12:44:53
翁朝棟說，中鋼公司自去(109)年底2號高爐完成大修重新點火運轉後，已發揮最大產能，並透過調降外銷比率，同時採行穩健溫和漸進式調整鋼品盤價之策略，在產量、價格上都充分支持下游用鋼業者。然而在進口鋼價逐月飆升之情況下，卻頻傳部分業者藉機哄抬鋼價或鋼品囤貨、惜售之投機行為，已嚴重影響及破壞上下游一體的產銷平衡和市場秩序。
翁朝棟指出，經濟部於6月2日召集鋼鐵公會、機械公會、工具機公會及中鋼公司，共同商討如何穩定市場供需，該公司為配合政府抑制投機行為，已於6月3日呼籲鋼鐵同業、產業用戶共同維護國內市場秩序，6月4日更配合經濟部工業局及鋼鐵公會，依照6月2日的會議共識，函請機械公會、工具機公會等協助所屬會員調查供料通路、價格漲幅與交貨狀況等，共同釐清業者遭遇之瓶頸。
中鋼公司同時主動全面清查中鋼現有供應體系下，客戶是否有上述壓倉囤貨、惜售哄抬價格的投機行為，翁朝棟強調，如查獲屬實，將採取必要措施，包含減料、斷料，甚至解約，以共同維護市場秩序，而在清查過程中，若有鋼料非屬中鋼貨源者，將提請政府相關部門(公平會、公共工程會、工業局)協助查處。
中鋼公司為進一步緩解國內工具機及機械業者對鋼鐵原料的殷切需求，將在現有供料基礎上，優先滿足國內工具機及機械業者需求，暫停部份鋼品外銷，期使台灣全體用鋼產業鏈發揮最大的綜效，翁朝棟呼籲業者一同營造共存共榮的鋼鐵市場與秩序，共享得來不易的經濟成長榮景。