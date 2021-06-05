沒工作領紓困也被罵？致命關鍵曝　網認「這些人」最可憐

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貼文一出，網友全被戳中痛處，相當有共鳴表示「真的不太公平，一堆保工會自營老闆到底在領什麼意思的」、「農漁民一堆都田僑仔！不懂為何每次補助反而都沒市井小民的份」、「月薪仔真的比很多人可憐...但政府怎麼照顧都是那些平常就賺很多的人，只因為這個月沒賺錢就拿一堆補助」、「就算他們受疫情衝擊，也要看年收入才準確吧....衝擊一個月就補助？啊結果年薪百萬的一堆...」、「爛政策，排掉一堆真的需要的人」、「一堆人根本不該領，排富機制完全不落實」、「紓困8400億/2300萬人，一人可以拿3.6萬，結果在幹嘛？看不懂」。
綜合網友意見，多數人認為此次紓困最大漏洞在於「未能落實排富機制」，有網友分析「如果假設一名上班族年收入45萬，跟一名自營工作者年收入200萬，疫情影響了這位自營工作者讓他頓時收入大減，而沒有影響到這名40萬的上班族收入，但仔細端比一看....怎麼樣都是自營工作者收入贏好幾條街，存款更是不用講，結果紓困金卻是進了沒繳稅又不需要被紓困的人口袋，繳稅的上班族繼續領微薄的薪水也完全沒被紓困，所以，排富機制落實在哪？這哪裡公平，真正受苦的是一般低薪的上班族」。（編輯：張嘉哲）
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