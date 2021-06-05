沒工作領紓困也被罵？致命關鍵曝　網認「這些人」最可憐

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▲「紓困4.0」的時程與適用對象。（圖／蔡英文臉書）

月薪仔真的比很多人可憐...但政府怎麼照顧都是那些平常就賺很多的人，只因為這個月沒賺錢就拿一堆補助

怎麼樣都是自營工作者收入贏好幾條街，存款更是不用講