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沒工作領紓困也被罵？致命關鍵曝　網認「這些人」最可憐

▲紓困4.0方案正式上線，不少人在昨日就收到第一波紓困金，再度引發討論。（示意圖／取自unsplash）
▲紓困4.0方案正式上線，不少人在昨日就收到第一波紓困金，再度引發討論。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-05 10:41:46

台灣本土疫情嚴峻，在全國進入三級警戒以來，不少行業都受到嚴重衝擊，面臨倒閉、裁員的頻傳，對於這樣的情況，政府也推出紓困4.0政策，針對多個受到影響的群族來進行紓困補助，不過政策公布後，卻也讓不少上班族傻眼表示「所以我們只有報稅的份，紓困永遠沒份？」對此，就有網友討論其紓困方案的漏洞，貼文引發熱議。

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一名網友在PTT貼文指出「我一個前同事五年都沒工作，直到現在也是沒有，但是他的戶頭有好幾百萬，可以領紓困金三萬元，我是一般上班族，戶頭才三千多，還要冒著可能感染新冠肺炎的風險繼續去上班，怎麼反而領不到這筆紓困金？」

▲蔡英文總統臉書整理懶人包，讓民眾了解「紓困4.0」的時程與適用對象。（圖／蔡英文臉書）
▲「紓困4.0」的時程與適用對象。（圖／蔡英文臉書）
貼文一出，網友全被戳中痛處，相當有共鳴表示「真的不太公平，一堆保工會自營老闆到底在領什麼意思的」、「農漁民一堆都田僑仔！不懂為何每次補助反而都沒市井小民的份」、「月薪仔真的比很多人可憐...但政府怎麼照顧都是那些平常就賺很多的人，只因為這個月沒賺錢就拿一堆補助」、「就算他們受疫情衝擊，也要看年收入才準確吧....衝擊一個月就補助？啊結果年薪百萬的一堆...」、「爛政策，排掉一堆真的需要的人」、「一堆人根本不該領，排富機制完全不落實」、「紓困8400億/2300萬人，一人可以拿3.6萬，結果在幹嘛？看不懂」。

綜合網友意見，多數人認為此次紓困最大漏洞在於「未能落實排富機制」，有網友分析「如果假設一名上班族年收入45萬，跟一名自營工作者年收入200萬，疫情影響了這位自營工作者讓他頓時收入大減，而沒有影響到這名40萬的上班族收入，但仔細端比一看....怎麼樣都是自營工作者收入贏好幾條街，存款更是不用講，結果紓困金卻是進了沒繳稅又不需要被紓困的人口袋，繳稅的上班族繼續領微薄的薪水也完全沒被紓困，所以，排富機制落實在哪？這哪裡公平，真正受苦的是一般低薪的上班族」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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