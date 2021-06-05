NBA／榜眼中鋒是非賣品？Kerr：未來十年勇士中鋒的人選

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Wiseman貴為本季選秀榜眼，生涯首季就已經展現了自己驚人的身體素質，不過在對抗性、經驗和防守上仍有缺失，並且和球隊主力陣容的搭配效果也不好，勇士在他下半季缺陣的期間反而打出高潮，相當尷尬。
下一季勇士射手Klay Thompson將歸隊，為了組成最佳陣容，球隊是否會願意把Wiseman當作籌碼去交易來更具實用性的球員呢？對此總教練Steve Kerr認為這不在球隊的計畫之中。
「每個人都會討論Steph的巔峰時間被浪費，我能理解這一點。這是一個合理的擔憂，」Kerr在 The TK Show 播客上與 《The Athletic》記者Tim Kawakami 說道，「但我認為James(Wiseman)明年能幫助我們贏得比賽。」
「他打不了30分鐘也沒關係，因為我們可以在(Kevon)Looney在場的情況下贏得比賽，我們可以在Draymond打5號位的情況下贏得比賽。」Kerr說，「所以我認為讓我們在未來幾年變強以及鞏固球隊未來十年中鋒位置上的人選這兩點，並不衝突。」
「每個人都很害怕浪費Steph的巔峰，我也明白，可是所有事情都沒那麼簡單。」Kerr的話裡表示，勇士似乎已經把Wiseman視作未來重要的組成，不打算輕易將其交易。
然而勇士現階段並沒有足夠的交易籌碼，現有陣容其實就是2019年季後賽KD受傷後的陣容的微加強版，而這樣的戰力是否足夠挑戰冠軍，要打上一個問號。