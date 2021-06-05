COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

苗栗拉警報！竹科移工篩檢站啟用　每日可篩最多1000人

▲為了防堵疫情，竹科也提升防疫規格，竹科管理局已與新竹市政府合作設立竹科移工篩檢站，經國軍協助快速整備下，竹科移工篩檢站於今（5）日啟用，讓園區移工就近分流篩檢。（圖／竹科管理局，維基百科）
▲為了防堵疫情，竹科也提升防疫規格，竹科管理局已與新竹市政府合作設立竹科移工篩檢站，經國軍協助快速整備下，竹科移工篩檢站於今（5）日啟用，讓園區移工就近分流篩檢。（圖／竹科管理局，維基百科）

記者許家禎／台北報導

2021-06-05 10:52:33｜2021-06-05 10:58:52

苗栗晶圓測試廠京元電爆發移工群聚感染，如今周邊的IC封測廠超豐也傳出有移工確診，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨（4）日晚間也證實。為了防堵疫情，竹科也提升防疫規格，竹科管理局已與新竹市政府合作設立竹科移工篩檢站，經國軍協助快速整備下，竹科移工篩檢站於今（5）日啟用，讓園區移工就近分流篩檢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
竹科管理局指出，移工群聚染疫事件發生後，科學園區廠商針對廠內移工快篩需求量暴增，新竹市市長林智堅緊急調度各方資源，經與竹科管理局局長王永壯研商後，於新竹科學園區拖吊場旁停車場建置完成篩檢站，現場劃分4組動線進行採檢，每日可篩檢約800至1000人，以儘速協助有需求廠商完成移工篩檢，阻斷可能傳播鏈。

竹科管理局統計，竹科移工約有1萬餘人，初步調查有意願參與本次專案篩檢的移工約4千人，園區廠商可透過竹科管理局申請安排自費快篩，篩檢站採分時段、分流方式進行篩檢，避免群聚風險。若快篩為陽性，將立即進行PCR採檢，並搭乘防疫計程車至集中檢疫所隔離等待PCR報告，第一天目前已預約800餘人。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
78.43%21.57%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
5.71%94.29%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
68.97%31.03%
2021-06-02-2021-06-05
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀