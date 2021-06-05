苗栗拉警報！竹科移工篩檢站啟用 每日可篩最多1000人
苗栗晶圓測試廠京元電爆發移工群聚感染，如今周邊的IC封測廠超豐也傳出有移工確診，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨（4）日晚間也證實。為了防堵疫情，竹科也提升防疫規格，竹科管理局已與新竹市政府合作設立竹科移工篩檢站，經國軍協助快速整備下，竹科移工篩檢站於今（5）日啟用，讓園區移工就近分流篩檢。
記者許家禎／台北報導
2021-06-05 10:52:33｜2021-06-05 10:58:52
竹科管理局指出，移工群聚染疫事件發生後，科學園區廠商針對廠內移工快篩需求量暴增，新竹市市長林智堅緊急調度各方資源，經與竹科管理局局長王永壯研商後，於新竹科學園區拖吊場旁停車場建置完成篩檢站，現場劃分4組動線進行採檢，每日可篩檢約800至1000人，以儘速協助有需求廠商完成移工篩檢，阻斷可能傳播鏈。
竹科管理局統計，竹科移工約有1萬餘人，初步調查有意願參與本次專案篩檢的移工約4千人，園區廠商可透過竹科管理局申請安排自費快篩，篩檢站採分時段、分流方式進行篩檢，避免群聚風險。若快篩為陽性，將立即進行PCR採檢，並搭乘防疫計程車至集中檢疫所隔離等待PCR報告，第一天目前已預約800餘人。
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