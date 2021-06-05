曹興誠批藍甘為中共犬馬　費鴻泰：新加坡人別管台灣

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，國民黨團發起「我要疫苗，台灣要活命」活動，今（5）日進入第二天，總召費鴻泰、書記長鄭麗文上午率隊前往總統府抗議爭疫苗，媒體詢問，聯電榮譽董事長曹興誠批評，藍營「甘為中共犬馬」；費鴻泰反擊，他不知道他認識的曹興誠是哪一國人，如果曹是新加坡人，就不要管台灣的事情。
記者余祥／台北報導
2021-06-05 11:09:53｜2021-06-05 11:13:29
本土疫情嚴峻，指揮中心日前已經宣布全國升3級警戒，禁止室內5人、室外10的群聚活動。國民黨團也表示，因應疫情三級警戒規定，每次活動參與委員限制在10人，並分2隊，每隊5人，間隔3分鐘分梯次出發。不過，從國民黨團直播可見，除了立委之外，還有多名立委助理、黨團助理、電子媒體記者、平面媒體記者隨行，另還有警察，早已超過10人。
費鴻泰在府前表示，累積確診已經超過萬人，他不知道怎樣的數字才能把總統蔡英文的良心喚回來，大家要的很卑微就是要疫苗而已，美、日、COVAX、鴻海創辦人郭台銘與佛光山，誰給國際認證的疫苗他都感謝。
至於曹興誠批評，藍營人士天天吵罵，唯恐台灣不亂，「甘為中共犬馬」；費鴻泰說，他不知道他認識的曹興誠是哪一國人，如果他是新加坡人不要管台灣的事情，他不知道曹興誠有沒有打疫苗，如果跟蔡丁貴一樣打了疫苗，回來要台灣人勇敢，他認識的曹興誠在賣骨董，賣一個骨董一個好幾億，如果有錢就捐給台灣，相較之下郭台銘強了一萬倍。
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