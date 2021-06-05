「沒想過是自己！」女曝確診10日經過　畫面2.4萬人讚翻

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原PO提到，確診後就被帶到龜山檢疫所進行隔離，在隔離的第二天，取餐時還發現一箱新北市政府的關懷防疫包，上頭還貼了一個紅包，跟一張關懷小卡片，她心想「怎麼有這麼貼心的市長，打開箱子裡面是讓我們可解饞的小零食」。
在這檢疫所的10天，三餐都有人送到門口，聽廣播開門取餐，這過程中有任何需求都可以尋求協助，裡面的工作人員都會打電話關心，晚一點上傳體溫，也會打電話詢問。檢疫所外都有警察巡邏，在大太陽下他們依然執行他們的工作，並稱「我原以為住檢疫所要收費，原來新北市政府全包了」，就連10天後解除隔離，新北市派專業的計程車送她回家，計程車也是免費的。
原PO認為，或許還是有很多人不滿意整個過程，但她親身經歷這所有過程，真的很感謝新北市政府和所有的相關工作人員，因每個人的付出，才讓她在隔離檢疫所能安心的住下來，強調「我沒有任何的政黨派，單純只想跟大家分享，我受到照顧。請大家多給政府鼓勵，少謾罵」，雖然還有很多地方要改進，但人力是有限的，政府做政府的事，人民做好人民最基本的防疫工作，最後感激的說「我不認識但是謝謝你，在這10天裡的協助與照顧」，並透露解除隔離後，身體狀況很好。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「最重要的是！恭喜妳康復，希望有更多的確診者也能像妳一樣順利出關」、「請大家幫忙，繼續把自己關好管好，一起努力，一起加油」、「關懷包好棒」、「妳真的很棒，就是要這樣的心態去面對，而不是恐慌跟抱怨」、「有感恩的心，人是快樂的，恭喜你康復，也感謝在第一線工作的人員，祝他們身體健康！」、「輕、中、重症病程感受不同，只要能平安健康都很棒，我爸比還在加護病房努力著」。（編輯：賴詠璿）
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