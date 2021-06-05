直播／京元電、超豐近萬人採檢最新進度 陳時中下午說明
國內疫䞍日前又爆出大規模群聚事件，包含IC封測大廠京元電與超豐電子廠。昨（4）日京元電將旗下7300名員工全面進行快篩，指揮中心指揮官陳時中昨日也於記者會上表示，醫福會執行長王必勝進駐京元電子，成立前進指揮所，力拚今（5）日篩檢完畢。超豐電子廠則爆出移工群聚確診事件，將針對該仲介公司進行2千人匡列篩檢，下午將由陳時中說明，讓《NOWnews今日新聞》直播帶您掌握最新消息。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-05 14:00:00
京元電昨日透露，公司預計明天完成全體員工快篩作業，快篩作業完成後，最快下周執行員工分流辦公計畫，預計分成A、B、C三組分流辦公，不過王必勝進駐後，昨日深夜發文表示，狀況比想像中複雜嚴峻。而是否針對全桃竹苗移工進行篩檢，並展開全台移工總體檢，預計今日將有初步規劃。
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