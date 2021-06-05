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NBA／搶七！Leonard砍45分　客隊又贏球創下聯盟新紀錄

▲Kawhi Leonard上籃。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kawhi Leonard上籃。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-05 11:47:13

洛杉磯快艇今(5)日在客場背水一戰，上一場表現差強人意的主將Kawhi Leonard此役爆發、砍下平個人季後賽新高的45分，帶領球隊在絕境之下，以104:97帶走勝利，系列賽至今客隊全部贏球，寫下聯盟新紀錄，雙方要在搶七決勝負。

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關鍵一戰快艇這邊上一戰表現出色的Reggie Jackson，今天延續好手感，首節8投6中砍下14分，在雙星手感不佳的情況下，幫助球隊咬住比數，獨行俠在主場以28:26領先。

次節快艇由於三分手感無法提升，打了4分半鐘只靠罰球拿到2分，獨行俠趁機拉開到9分領分；不過之後Leonard挺身而出連拿7分，試圖幫助球隊追近比分，接著又靠著一記灌籃超前比數，該節他拿到13分，幫助球隊在半場休息時以48:45取得分數上的優勢。

易籃再戰後，獨行俠長人陣打出效果，Boban Marjanovic連續得分，Leonard該節又砍下17分，然而主場軍這節多點開花、攻下32分，帶著4分領先進入到末節。

之後，快艇讓替補中鋒Ivica Zubac上場，他連抓兩個進攻籃板，讓客隊打出6:2攻勢追平比數；雙方隨後換上主力球員決戰，快艇這時展現五小陣容的防守強度，連續5波守下對手攻勢，藉由快速的轉換進攻，一波6:0的小高潮，重新取得5分領先。

之後獨行俠試圖反撲，但關鍵時刻，Leonard展現兩屆FMVP的價值，連續3次單打進球，這8分讓快艇鎖定勝利，在驚濤駭浪中扳平戰局，系列賽雙方3:3平手。

Doncic這一場略為熄火，24投11中、29分的表現，和他前五戰人擋殺人的狀態略有落差，T. Hardaway Jr.則是在老爸親自到場看球的情況下站了出來，投進4顆三分球拿到23分。

快艇方面，這場有3人上場超過40分中，先發5人都打超過36分中，Leonard的表現無庸置疑的出色，他這場25投18中攻下45分，George雖然狀態不理想，15投6中、僅有19分，但還有13籃板和6助攻；Jackson則是貢獻了25分。

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