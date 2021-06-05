同島一命就在當下　史哲：感謝市民朋友配合大家都辛苦了

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「面對疫情大家都辛苦了，讓我們再努力一下!」史哲表示，這一次的疫情，大家可以看到，當有一個點守不住，疫情會一發不可收拾。但一直以來，大家都很努力，這一次更是「同島一命」。不僅如此，良善的台灣人民，過去善的累積，讓世界友人，在這時不怕壓迫，紛紛應援台灣。昨天，日本送給我們的疫苗平安抵達了，更在兩天前就送來資料，讓我們先進行相關行政審查程序。
史哲也認為，面對疫情接下來只要雙北壓住台灣就能守住。同時今天適逢週末，雖然有些許雨勢，他與市府團隊的局處長總動員，照市長陳其邁的指示，進行全高雄市傳統市場、大賣場的分流與人流控管稽查，落實此刻防疫相當重要的措施「降低人流」。
史哲也分享今天在稽查傳統市場時，有一位阿嬤與他分享到：「可不可以將身份證拍照起來，我在市場入口出示身份證照片、也可同時掃QRcode實聯制，一隻手機就完成檢查，也0接觸。」聽完，非常開心，除了肯定阿嬤的智慧，也感到智慧城市，其實就在傳統市場當下，更在大家的生活中。
同時，稽查過程中，史哲也向第一線防疫人員、區域公所區長同仁、各市場管理員、警察同仁、民防夥伴致意，感謝大家、這段期間也辛苦大家了。史哲也雨來早市的市民朋友說：辛苦了、感謝大家的配合，感動的是溫暖貼心的市民朋友們，紛紛都反過來跟我們說：辛苦了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。