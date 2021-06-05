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電子廠感染拉警報　半導體「供不應求」更嚴峻但有轉機？

▲苗栗縣IC封測大廠京元電爆發外籍移工群聚感染事件，指揮中心4日上午指出會協助控制疫情。（圖／取自京元電臉書）
▲苗栗縣IC封測大廠京元電爆發外籍移工群聚感染事件，指揮中心4日上午指出會協助控制疫情。（圖／取自京元電臉書）

記者許家禎／台北報導

2021-06-05 12:09:55｜2021-06-05 18:43:51

苗栗晶圓測試廠京元電爆發移工群聚感染，如今周邊的IC封測廠超豐也傳出有移工確診，讓在地防疫如臨大敵。外界也好奇，新竹科學園區就在旁邊，會不會也有隱憂？其實「護國神山」台積電沒請移工，但竹科管理局統計竹科共有1萬多名移工，因此今（5）日也啟用移工篩檢站。至於會不會造成損失？京元電與聯發科相繼表示對全年展望不變，但專家認為確實對供不應求的半導體產業更加嚴峻。

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京元電截至4日為止共有77人確診，且3天內要完成4個廠區約7300名員工的快篩。至於產線自4日19:20開始全面停工48小時清消。針對產能部分，京元電指出僅6月產量受到影響，預計當月產量減少4到6%。但京元電也強調，損失產能會等清消作業完成後，透過產能調配來彌補損失，因此預估公司全年財務、業務暫無重大影響。

京元電為國內封測主要廠商，客戶包括聯發科、聯詠、英特爾、高通及博通等國際IC設計大廠，由於全球半導體產能本就緊繃，京元電停工2天勢必讓原本供不應求的產業狀況更加雪上加霜。也因此京元電3日股價雖一度重挫逾4%，但尾盤收斂，終場下跌1元，跌幅2.31%，收在42.2元。4日一度跌逾2%，但終場收在41.7元，跌幅1%左右，股價並未有大震盪。

至於京元電大客戶聯發科4日也發出聲明表示，雙方正緊密溝通，預期京元電停工對公司6月營收將造成短暫影響，但因終端市場需求依然健康，因此對第二季，以及全年展望皆維持不變，對於未來仍相當樂觀。至於其他IC設計廠，則傳出緊急找其他測試廠合作，來搶訂單產能。

由於地緣關係，為了防堵疫情，新竹也提升防疫規格，因為包括世界先進、環球晶圓等多家半導體廠也都有採用移工。竹科管理局更是繃緊神經，統計竹科移工約有1萬餘人，因此除原本的竹科社區篩檢站日前3日啟動外，今日也加開「移工篩檢站」，劃分4組動線進行採檢，每日可篩檢約800至1000人。

至於「護國神山」晶圓代工廠台積電，日前有2名員工確診，外界關心是否擔心移工變成破口？但事實上，台積電全球員工人數超過5萬人，並未採用移工，台積電日前強調，主要是為了優先提供在地工作機會。即便國內疫情延燒，但台積電廠內防疫未鬆懈，廠外擴廠腳步也沒停下來，包括嚴格要求工地人員分組分流管控，要求承包商每日回報。

再來看看國內電子大廠，目前友達、研華、廣達、緯創、大立光都有員工確診，但目前影響不大，受匡列的員工都已居家隔離，公司也早已啟動分組居家辦公，公司同時進行大清消，並避免外界訪客與多使用視訊會議，各家廠區運作大多正常。至於鴻海日前也發出公告，表示居住在雙北的員工同仁得居家上班到6月14日，與全國一同防疫大作戰。

針對國內電子大廠陸續有人確診，更有移工爆發群聚感染，啟發投資分析師田大為指出，移工群聚感染人數攀升確實對周邊電子廠造成威脅，但這也給大家另類的思考方向，更給電子廠警惕與轉機，就是防疫得做得更嚴密。畢竟牽一髮而動全身，一但嚴重到停工、產能受到影響，都會讓原本供不應求的半導體產業情況更加嚴峻。因此像是竹科設置移工篩檢站或是各家大廠提升防疫規格，以確保產線產能「這未嘗不是好事一件」！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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