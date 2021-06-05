紓困4.0啟動首日撥發555億元　361萬人受惠

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羅秉成表示，無一定雇主的自營作業者生活補貼共計已發放100萬4千多人；視障按摩師共計已發放2,345人；計程車、遊覽車、小客車、租賃車業駕駛，共計已發放5萬8千多人；導遊和領隊共計已發放3,621人；農民生活補貼共計已發放110萬9千多人；漁民生活補貼共計已發放30萬6千多人；藝文工作者補貼共計已發放8,845人；昨天各部會紓困共計已發放555億7,224萬元，共計361萬人受惠。
羅秉成說，蘇貞昌院長於今天的晨報檢視主計總處的報表後表示，這個龐大人數、龐大金額要在一天之內能夠匯入及發出，事前的溝通協調和準備作業都要相當用心。特別感謝各部會在事前準備工作充分，相關系統的整合演練也到位，才能讓第一天的紓困作業順利完成，對於上週每日在行政院和他一起在會議室中，一再確認每一個行政環節的各部會同仁，也特別感謝他們的辛勞。
羅秉成表示，由於下週一（7日）將啟動各項線上申請作業，蘇貞昌也交代行政院秘書長李孟諺與國發會龔明鑫主委，於這兩日內確定好各部會入口網站的準備工作，以及1988（紓困措施諮詢總線）、1966（長照紓困相關諮詢）、1957（擴大急難紓困、弱勢加發、各項社福紓困措施等福利諮詢）、1955（無雇主自營工作者、勞工紓困諮詢）、1925（安心及心理衛生諮詢專線）、1922（防疫專線）等紓困服務專線人員的訓練、網站流量的掌握等，讓今年的紓困申請能夠大幅降低臨櫃人員的行政負擔。
羅秉成再次呼籲，在疫情期間，為避免群聚的感染風險，非有急迫的必要，請勿外出臨櫃辦理申請或領款刷摺，以保護自己及他人的健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。