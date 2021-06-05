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封城達1.5年！旅英台人籲「做好7件事」：染疫沒有回頭路

▲一位住在英國疫區的網友指出，英國封城日子達1.5年以上，並呼籲大家做好「7件事」，才能有效防堵更嚴重的慘況發生。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一位住在英國疫區的網友指出，英國封城日子達1.5年以上，並呼籲大家做好「7件事」，才能有效防堵更嚴重的慘況發生。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-05 12:40:34

台灣本土新冠肺炎疫情爆發之後，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒；而早在一年多前疫情就十分嚴峻的歐洲國家，近來因疫苗接種率上升，部分區域逐步解封。對此，作家黃大米2日在臉書粉絲團提到，一位住在英國疫區的粉絲私訊給她，指出英國封城日子達1.5年以上，並呼籲大家做好「7件事」，才能有效防堵更嚴重的慘況發生。

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該網友表示，他住在英國疫區，封城達1.5年以上，如今英國漸漸走出封城，之前英國電視有播出染病者的心聲，民眾才知道要認真的看待這個事情，先前英國民眾完全不在乎，覺得「沒什麼，不會是我」，直到疫情大爆發後，即使有政府紓困，企業還是撐不下，幾家大型百年企業也沒撐下去，大家工作沒了，死亡病例竄升，才發現事態嚴重。

▲一位住在英國疫區的網友指出，英國封城日子達1.5年以上，並呼籲大家做好「7件事」，才能有效防堵更嚴重的慘況發生。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一位住在英國疫區的網友指出，英國封城日子達1.5年以上，並呼籲大家做好「7件事」，才能有效防堵更嚴重的慘況發生。（示意圖／翻攝自Pixabay）
他強調「如果台灣可以現在控制好病例及死亡人數，企業和民生是可以恢復到以往，請大家還是不要群聚，如果病毒繼續肆虐，感染病毒前就會餓死，畢竟還沒有對抗病毒的解藥」。在英國疫情嚴重的狀況之下，民眾只能靠自己認真防疫，直到現在還是一樣持續，同時提供自己的經驗，要大家做好「7件事」，希望可以對台灣民眾有幫助。

1、食物可以線上購買，減少出門次數 ，盡量買一兩周的食物，重點的乾糧、米、麵條等，不會馬上腐壞的食材，可以吃得很飽，不是要囤積食物，而是少出門減少接觸病毒的機會，保護自己對大家都好。

2、食材買回家後，外包裝都要擦過一次，有酒精噴過外包裝更好，英國酒精太貴，所以都用餐巾紙沾上洗手液擦過一次。

3、收信或包裹把不要的紙類回收後，馬上洗手才能觸摸其他物品，因為信件跟包裹傳染病毒的速度超快；付款也盡量用信用卡，現金裝袋，碰觸錢後手要消毒。

4、洗手液外出時隨身帶著，只要觸摸家裡以外的物品，一律消毒自己的雙手，一次都不放過，外出後進入家門入口設置為「消毒區」，把衣物換下，由內裡往外翻，放在消毒區，換上家居服，病毒可以在衣物上生存3天，若有酒精就噴灑一下衣物，至少要15秒才有機會殺病毒，但還是建議先放在消毒區。

5、口罩出門一定要戴，拿下口罩或進家門前解下口罩後，用塑膠袋裝起來再扔掉。

6、不要去拜訪朋友，因為你可能是帶原者而不自知，這點真的很重要，英國就是因為彼此不拜訪，疫情才慢慢趨緩。

7、手機定期消毒

該網友苦嘆「封城的歲月很苦，但是染上病毒更是沒有回頭路」，在心靈上，封城久了會對世界感到懷疑甚至絕望，此時要多想正面的事，每件事都往好處看，在家可以重拾以往荒廢的事物，例如彈琴、畫畫、任何嗜好等，真的會幫助緩解封城下心靈上的不適。之後有疫苗要去打，因為不打哪裡都去不了，疫苗終究是有防護效果的，還有真的要好好待在家，病例跟死亡人數真的會下降，這是英國真實的例子。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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