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「我是總統馬上見郭董」！王世堅：別讓台灣最後剩下1450

▲民進黨台北市議員王世堅日前上政論節目，針對最近疫苗風波表達自己的看法。（圖／NOWnews資料照）
▲民進黨台北市議員王世堅日前上政論節目，針對最近疫苗風波表達自己的看法。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-06-05 12:35:36｜2021-06-05 12:36:53

鴻海創辦人郭台銘擬採購500萬劑德國BNT疫苗引進台灣，不過，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，資料是非常齊全，但唯一沒看到「原廠授權書」，也會協助辦理，此回應又引發各界討論，不少人認為非常時期不應太過刁鑽。對此，民進黨市議員王世堅也出面表示「如果我是總統，我就馬上接見郭台銘跟佛光山，並給他們擔任無任所大使，政府不要聽哪句話不順眼就切掉，到最後只有1450那一小塊」。

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王世堅日前上政論節目《新聞面對面》談及疫苗議題，他提到「看到有人互相指責反對國產疫苗是深藍，支持國產疫苗的就是深綠，為了國產疫苗吵得不可開交；我自己就是深綠，自家三代奉獻為了台灣民主，現在國家疫苗政策，應該要雙管齊下，甚至多管齊下，從國內培植疫苗生技業者到向國際外購，再到爭取國際授權製造」。

▲鴻海創辦人郭台銘宣布要與永齡基金會合資購買500萬劑德國原廠生產的BNT疫苗。資料照。(圖／記者林柏年攝)
▲鴻海創辦人郭台銘宣布要與永齡基金會合資購買500萬劑德國原廠生產的BNT疫苗，但日前送上資料審核，指揮中心表示缺少「原廠授權書」。(圖／記者林柏年攝)
王世堅強調「若我是總統，我會馬上接見郭台銘和佛光山，並給他們當無任所大使（由國家元首或政府首腦或國家其他重要領導人指派、授權代表國家的高级外交官或部長、大臣）都沒關係，至少感謝他們的努力、願意為台灣去爭取的態度，該配合的部分，政府通通都來配合，如果像各位講的，國際上通通沒現貨啦，那我不是逼你現形嗎？不是讓你漏氣嗎？你也漏氣、國際上這些大廠也漏氣，不是這個樣子嗎？」

王世堅語重心長的呼籲「不管基於任何考量、也為了台灣好，我希望台灣派越做越大，不要一直切，不要你這一句話我聽不順眼就切掉，把不同意見都切掉，那會越切越小，到最後只有那一小塊，就是1450那塊，這是我們要的台灣嗎？」（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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