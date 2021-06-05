「我是總統馬上見郭董」！王世堅：別讓台灣最後剩下1450

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▲鴻海創辦人郭台銘宣布要與永齡基金會合資購買500萬劑德國原廠生產的BNT疫苗，但日前送上資料審核，指揮中心表示缺少「原廠授權書」。(圖／記者林柏年攝)

若我是總統，我會馬上接見郭台銘和佛光山，並給他們當無任所大使（

由國家元首或政府首腦或國家其他重要領導人指派、授權代表國家的高级外交官或部長、大臣）

到最後只有那一小塊，就是1450那塊