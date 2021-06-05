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這樣研究是將 51 位學生分成兩組去洗碗，兩組的同學會拿不一樣的指令。其中一組只有簡單的洗碗步驟，便讓他們隨意的洗碗。但另外一組有詳細的步驟規範，要求需要如何用心感受碗盤質地、洗碗時的心理感覺，專注在氣味、水溫，研究者在確認這組學生已經仔細閱讀字條後，才讓他們開始洗碗。
而兩組結果出來截然不同，發現專注在洗碗的那群人，因為專注在聞香皂氣味、感受水溫和觸摸碗碟時，「壓力荷爾蒙明顯下降」，焦慮情況減少 27%，自律神經更加穩定！至於對造組，草率、快速洗碗的學生在完成這項家事後，體內的壓力荷爾蒙並沒有明顯的改變、降低。
三大關鍵原因助情緒穩定
只是洗碗一個動作，為什麼也能達到這樣的差異性，對此日本自律神經專家小林弘幸也指出，可能是因為這三個特點：
一、接觸到流水
當雙手洗碗時接觸到流水，負責放鬆的副交感神經會被活化。加上聽到流水聲，會大腦出現錯覺，以為身處大自然，會讓自律神經的起伏也變得有規律且平緩，情緒會更加穩定。
二、動作規律簡單
做家事的時候都是重複的動作，但因為非常規律、簡單，跟人體的脈搏、心跳有一致的節奏感時，讓腦部中的杏仁核達到放鬆，由於杏仁核主要掌管情緒例如焦慮、驚嚇及恐懼，這樣的情況下會讓自律神經跟著穩定，壓力賀爾蒙也會下降。
三、獲取成就感
當將碗盤洗乾淨時，這樣的些微成就感就能激發快樂的情緒。就連比爾蓋茲也曾經分享過，他在家都負責喜歡，且非常享受洗碗的過程。
但認真洗碗比起草率洗碗更有紓壓效果，其中一個影響因素在於「周遭環境」，如果電視的噪音生、路人的交談聲，會讓喜歡的人無法在洗碗的行為中得到放鬆。不妨下次洗碗時，關上電視的聲音、廚房的門，好好在獨處情況下享受洗碗帶來的舒壓感。
參考資料
Washing Dishes Is a Really Great Stress Reliever, Science Says
文、圖／王芊淩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 洗碗竟有助於減輕27%壓力！穩定自律神經3大關鍵