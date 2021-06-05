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又添37死！創單日新高　本土確診476例、校正回歸35例

▲中央流行疫情指揮中心5日召開記者會，說明最新疫情。圖為資料照片（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心5日召開記者會，說明最新疫情。圖為資料照片（圖／指揮中心提供）

記者許家禎／台北報導

2021-06-05 14:11:51｜2021-06-05 17:57:06

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布，本土確診476例、校正回歸35例，總計511例。其中有37例死亡，包含男25位、女12位。

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中央流行疫情指揮中心公布，國內新增476例COVID-19本土個案確定病例；另有校正回歸本土個案35例，總計511例。確診個案中新增37例死亡。

指揮中心表示，今日新增之476例本土病例，為248例男性、205例女性，另有23例外籍人士性別待確認，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月15日至6月4日。另校正回歸個案35例中，為15例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今年5月24日至6月1日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共511例，以新北市229例最多，其次為臺北市144例，苗栗縣66例，桃園市16例，基隆市13例，彰化縣11例，臺中市9例，新竹縣7例，屏東縣4例，南投縣、高雄市及嘉義縣各3例，新竹市、雲林縣及臺南市各1例。其中雙北地區以外的縣市，138例中121例已知感染源，16例關聯不明，1例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增37例死亡個案，共計為男性25位、女性12位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月30日，確診日介於5月15日至6月2日，死亡日期介於5月23日至6月2日，詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計636,500例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含614,742例排除)，其中10,956例確診，分別為1,145例境外移入，9,758例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另27例(新增案9984)移除為空號。確診個案中224例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心統計至6/05，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6/05，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
 

▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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