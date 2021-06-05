企業抗原快篩執行原則出爐　最重要需由醫事人員執行

中央流行疫情指揮中心今（5）日召開記者會，會上經濟部政務次長陳政祺指出，目前企業快篩對維持公司營運很重要，企業已經遵照5/30公布的原則，都有逐步展開申請快篩作業，作法大部分就跟醫療院所合作，如健檢、體檢或醫美機構單位，企業都有建立合作關係，經濟部也有媒合醫療院所，或需要快篩可以媒合廠商，但最重要是快篩需要由醫事人員執行。若快篩陽性要先隔離，PCR陽性則要通報衛生局。
記者許家禎／台北報導
2021-06-05 14:23:39｜2021-06-05 17:55:40
針對企業快篩，指揮官陳時中會上指出，一、由企業自主，採檢自費。二、須由醫事人員執行，若有需要，指揮中心可協助媒合。三、如快篩陽性，需進行通報及PCR檢測，企業須有隔離安置的場所。四、如快篩陰性，需進行自我健康監測。
陳政祺指出，目前有接到300多通想要企業快篩的公司，製造業、服務業都有，也有科技電子大廠。他們希望請經濟部協助媒合，而目前統計有33家醫療單位可協助，且有幾家大型業者公司已經在進行。
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