端午美味在家享用　特色粽、鮮凍食品一站購足

端午節即將到來，遇上嚴峻的疫情，線上訂購鮮凍食品跟粽子成為過節嚐美味首選。悅品中餐廳今年首次推出不同口味的特色端午粽採限量預購；喜憨兒基金會線上購物網推出素粽、葷粽，鹹、甜口味都可以一站購足；LA ONE eshop 網路商店「極簡生活提案專區」多款生鮮即食料理以簡易真空包輕裝上架。





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▲悅品中餐廳端午粽其中以「港式干貝鮑魚粽」最為大份量。（圖／悅品中餐廳提供）

× ▲悅品中餐廳端午粽其中以「港式干貝鮑魚粽」最為大份量。（圖／悅品中餐廳提供）

▲ 喜憨兒冰粽禮盒可預購宅配到家。（圖／喜憨兒基金會提供）

× ▲ 喜憨兒冰粽禮盒可預購宅配到家。（圖／喜憨兒基金會提供）

「粽夏端午」專區也有各式粽子禮盒，其中「紅藜蔬食粽」以長糯米搭配富含膳食纖維的紅藜麥，包入栗子、香菇、猴頭菇、素豆塊等食材；黑糖水晶粽內餡飽滿綿密，有花生、紅豆以及芋頭三種口味，冰涼的外皮充滿黑糖香氣，大人小孩都愛吃。選購喜憨兒各項鮮凍食品請上「喜歡你購物網」。





▲LA ONE eshop網路商店「極簡生活提案專區」各式美味真空包輕裝上架出貨。（圖／LA ONE eshop提供）

× ▲LA ONE eshop網路商店「極簡生活提案專區」各式美味真空包輕裝上架出貨。（圖／LA ONE eshop提供）

「極簡生活提案專區」有五款新品，下酒菜系列有麻辣牛腱；歐陸醬料理系列有羅馬式蕃茄燉牛肚、焦化洋蔥牛肉醬、松阪豬松露奶油醬、蕃茄風味雞腿肉醬。另外原有包裝的生鮮商品，如招牌明星商品核桃木煙燻鮭魚、法式油封櫻桃鴨腿、波特酒燉牛頰、傳統式燉牛舌、漢堡排等都將以簡易真空包裝納入「極簡生活提案專區」，方便消費者選購。



