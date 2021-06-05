端午美味在家享用　特色粽、鮮凍食品一站購足

記者陳美嘉／高雄報導
2021-06-05 13:42:33
端午節即將到來，遇上嚴峻的疫情，線上訂購鮮凍食品跟粽子成為過節嚐美味首選。悅品中餐廳今年首次推出不同口味的特色端午粽採限量預購；喜憨兒基金會線上購物網推出素粽、葷粽，鹹、甜口味都可以一站購足；LA ONE eshop 網路商店「極簡生活提案專區」多款生鮮即食料理以簡易真空包輕裝上架。
悅品中餐廳今年首推三款端午粽，其中以「港式干貝鮑魚粽」最為大份量，將鴨肉、干貝和鮑魚等山珍海味以荷葉裹蒸粽的方式提升口感層次，單顆重達1公斤，份量相當於4至6人份；「悅品手工外婆粽」則是重現台式傳統美味，使用五花肉、開陽與魷魚等經典食材；「紫米奶皇粽」使用黑糯米，內餡以鮮奶為主體，包裹著鹹蛋黃，甜鹹交錯。除了單顆販售外，也有禮盒選擇。即日起至6月10日可電洽或使用MLD送到家預購，限量供應。 喜憨兒基金會線上購物網，新推出的「紅燒柔骨麵」將豬軟骨肉用錦霞樓所研發的特調滷汁燉煮2小時，搭配Q彈的麵條再注入高湯，宅在家安心吃，一碗滿足。還有超值套餐組，包含岩燒客家豬肉、新城肉骨茶湯、麻油猴頭菇湯、醬烤雞腿以及樹子虱目魚各一包。
「粽夏端午」專區也有各式粽子禮盒，其中「紅藜蔬食粽」以長糯米搭配富含膳食纖維的紅藜麥，包入栗子、香菇、猴頭菇、素豆塊等食材；黑糖水晶粽內餡飽滿綿密，有花生、紅豆以及芋頭三種口味，冰涼的外皮充滿黑糖香氣，大人小孩都愛吃。選購喜憨兒各項鮮凍食品請上「喜歡你購物網」。
高雄THOMAS CHIEN 餐飲事業群旗下LA ONE eshop網路商店，涵納了即食生鮮、各式拌醬以及台灣水果醬、伴手禮點心等眾多品項，由簡天才師傅與廚師團隊共同監製，現在更成立「極簡生活提案專區」，真空包輕裝上架出貨，與消費者攜手為環保、為地球盡心力。
「極簡生活提案專區」有五款新品，下酒菜系列有麻辣牛腱；歐陸醬料理系列有羅馬式蕃茄燉牛肚、焦化洋蔥牛肉醬、松阪豬松露奶油醬、蕃茄風味雞腿肉醬。另外原有包裝的生鮮商品，如招牌明星商品核桃木煙燻鮭魚、法式油封櫻桃鴨腿、波特酒燉牛頰、傳統式燉牛舌、漢堡排等都將以簡易真空包裝納入「極簡生活提案專區」，方便消費者選購。