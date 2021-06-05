產業專家進駐苗栗規劃分倉分流 陳時中：無法做到得停工
苗栗晶圓測試廠京元電爆發移工群聚感染，如今周邊的IC封測廠超豐也傳出有移工確診，指揮官陳時中今(5)日指出，昨天晚上下大雨，篩檢速度變慢，但都有持續進行，且移工宿舍外部、內部有保全或警察來管理。廠內也有經濟部產業專家協助分流分倉，將日常生活與工作做管理。陳強調，如果無法達到休息與廠區作業分倉分流，那京元電原定停工2天的計畫，可能會被要求繼續停工或部分停工，一切以防疫為最高標準。
記者許家禎／台北報導
2021-06-05 14:42:38｜2021-06-05 17:55:16
陳時中表示，因應苗栗縣電子廠群聚，指揮中心相關防疫措施包括加速篩檢執行、宿舍職場及外部風險評估及安置、經濟部工業局也派遣產業專家進駐前進指揮所、勞動部派員確保仲介公司之移工管理、緊急通知員工留在家中或協助安排適合的住宿地點。
陳時中指出，醫福會執行長王必勝昨日坐鎮苗栗前進指揮所，擴大篩檢量能到18線，快篩與PCR都做得很完整，到目前為止快篩陽性有59人，PCR檢驗56人中有53位陽性、3人陰性，今天還有1000多人要採檢，預計下午會陸續完成。
陳時中也說，今天重點是確診者移出苗栗為原則，希望基本安置量能保留在苗栗本身，另外熱點或同住的移工、確診者同住的人，或者有高接觸的人，都會漸次移出工廠與宿舍區，今天預計會移出280位。而兩家電子廠都陸續在採檢，4000人的篩檢同步展開 ，經濟部產業專家也進駐，協助防疫醫師規劃廠區作業與休息用餐區域，希望達到分倉分流，強調如果無法做到，就會要求停工。另外，指揮中心也宣布暫停移工轉換雇主，減少人員流動。
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