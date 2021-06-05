死亡率攀升！30歲男無慢性病　發病到死亡僅半個月

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指揮中心說明，今日新增37例死亡個案，共計為男性25位、女性12位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月30日，確診日介於5月15日至6月2日，死亡日期介於5月23日至6月2日。
針對今日宣布的37位死亡個案中，有一位年僅30多歲男性。指揮中心表示，這名個案住在萬華高風險區， 5月11日咳嗽、呼吸喘，5月11日入住集中檢疫所、5月18日住院，5月23日確診，6月1日死亡。初步詢問是沒有慢性病，但由於詢問時他比較虛弱，因此會再關注、做進一步了解。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，統計截至4日死亡個案，年齡大於60歲佔89.1%，整體死亡平均年齡是72歲，確實是偏高。其中死亡個案中，有81.7%有慢性病史，從發病到死亡平均8.3天。
他指出，這波本土疫情五月中旬到現在，陸續在高峰的五月中下旬有引起重症中不免有一定比例出現死亡，所以最近個案數增加，大概是反應五月中下旬這一波個案數特別多的時候，那時病例還沒有偏年輕化，是以中老年人為多時，重症個案中就會有一定比例出現死亡。指揮中心表示，會加強醫療量能，降低死亡率。
羅一鈞指出，為了降低死亡率，今日上午重症會議中也有討論到如重症者氧氣怎麼處理、俯臥治療增加氧氣濃度、給予抗凝血的藥物等。但更重要是在前端找出一些快樂缺氧的患者，並關注高風險如慢性病或年紀大的患者，要加強監測。未來也希望這些高風險的民眾可以進入集中檢疫所作密切的觀察，或提供血氧機給居家隔離的民眾，以預防從輕症轉重症的狀況。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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