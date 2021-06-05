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死亡率攀升！30歲男無慢性病　發病到死亡僅半個月

▲中央流行疫情指揮中心5日召開記者會，說明最新疫情。圖為資料照片（圖／取自免費圖庫）
▲中央流行疫情指揮中心5日召開記者會，說明最新疫情。圖為資料照片（圖／取自免費圖庫）

記者許家禎／台北報導

2021-06-05 15:52:57｜2021-06-05 17:54:41

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增476例COVID-19本土個案確定病例；另有校正回歸本土個案35例，總計511例。確診個案中新增37例死亡，死亡人數再破單日新高，其中還有一位30多歲的男性死亡。指揮官陳時中坦言，死亡率從過去百分之1點多，到現在2％，確實有升高。

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指揮中心統計，截至目前國內累計636,500例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含614,742例排除)，其中10,956例確診，分別為1,145例境外移入，9,758例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另27例(新增案9984)移除為空號。確診個案中224例死亡。但如果從今年5月15日這波疫情開始算起，累計至今短短半個多月已有212例死亡。

指揮中心說明，今日新增37例死亡個案，共計為男性25位、女性12位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月30日，確診日介於5月15日至6月2日，死亡日期介於5月23日至6月2日。

針對今日宣布的37位死亡個案中，有一位年僅30多歲男性。指揮中心表示，這名個案住在萬華高風險區， 5月11日咳嗽、呼吸喘，5月11日入住集中檢疫所、5月18日住院，5月23日確診，6月1日死亡。初步詢問是沒有慢性病，但由於詢問時他比較虛弱，因此會再關注、做進一步了解。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，統計截至4日死亡個案，年齡大於60歲佔89.1%，整體死亡平均年齡是72歲，確實是偏高。其中死亡個案中，有81.7%有慢性病史，從發病到死亡平均8.3天。

他指出，這波本土疫情五月中旬到現在，陸續在高峰的五月中下旬有引起重症中不免有一定比例出現死亡，所以最近個案數增加，大概是反應五月中下旬這一波個案數特別多的時候，那時病例還沒有偏年輕化，是以中老年人為多時，重症個案中就會有一定比例出現死亡。指揮中心表示，會加強醫療量能，降低死亡率。

羅一鈞指出，為了降低死亡率，今日上午重症會議中也有討論到如重症者氧氣怎麼處理、俯臥治療增加氧氣濃度、給予抗凝血的藥物等。但更重要是在前端找出一些快樂缺氧的患者，並關注高風險如慢性病或年紀大的患者，要加強監測。未來也希望這些高風險的民眾可以進入集中檢疫所作密切的觀察，或提供血氧機給居家隔離的民眾，以預防從輕症轉重症的狀況。

▲指揮中心統計至6/05，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6/05，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
 

▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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