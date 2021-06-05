財政部委外同仁中標　次長莊翠雲自主健康管理

國內疫情升溫，不少部會也傳出有人員確診，繼經濟部長王美花與次長曾文生因接觸確診者而居家隔離外，財政部也傳出有高層自主健康管理。財政部今（5）日指出，有名委外同仁經檢測確診COVID-19，而次長莊翠雲曾接觸確診者，因此自主健康管理中。
記者許家禎／台北報導
2021-06-05 16:24:53｜2021-06-05 17:54:15
財政部指出，有關本部1名委外同仁經檢測確診COVID-19，本部說明如下：一、 本部1名委外同仁於6月5日PCR核酸檢測呈陽性反應，該名同仁目前居家隔離中，後續依疾管單位指示辦理。二、 本部莊政務次長因與該名同仁有接觸，經PCR核酸檢測呈陰性反應，目前身體狀況良好，莊次長及其他近期曾與該同仁接觸同仁，均已居家辦公並自主健康管理中。
三、 中央流行疫情指揮中心自5月15日提升雙北地區疫情警戒至第三級，本部即配合自5月17日起實施異地辦公，莊次長與部長已分區辦公，業務聯繫均以電話或視訊會議方式進行，莊次長與該名確診同仁均與部長無直接或間接接觸。四、 本部辦公環境已完成全面消毒，並將持續落實防疫措施(異地及輪替居家辦公、實聯制、量額溫、手部消毒、戴口罩、保持社交距離)及加強定期環境消毒，維持安全辦公環境。
而財政部次長莊翠雲今日回應媒體，下午2點檢測結果出爐，PCR核酸檢測呈陰性反應，謝謝大家的關心。
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