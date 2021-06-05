靜思堂及園區　慈濟願提供做為疫苗施打地點

新冠肺炎疫情嚴峻，繼日本與美國援贈疫苗後，政府也表示國產疫苗預計7月要上路。慈濟基金會今（5）日指出，基於關懷與協助「全民施打新冠病毒疫苗，守護全民健康｣，將依地方政府需求，在縣市政府評估可行下，提供靜思堂、慈濟園區做為縣市施打新冠病毒疫苗的場所，相關醫療及防疫防護均配合縣市政府規範，慈濟基金會將配合實行。
記者呂炯昌／綜合報導
2021-06-05 14:13:12｜2021-06-05 14:14:31
慈濟表示，自去年新冠疫情爆發後，即投入防疫關懷，除提供第一線防疫人員、醫療專業人員防護裝備，守護最前線外，慈濟志工更配合衛福部需求，支援衛福部電訪志工的承擔。目前預估從6月14日起，依中央疫情指揮中心及衛福部的需求，進行第二階段承擔電訪志工。
基於目前陸續有新冠病毒疫苗運抵台灣，並且即將擴大施打對象，各縣市政府對於施打地點正在積極尋找與評估之際，慈濟基金會今日防疫會議上主動提出，基於未來疫苗將陸續運抵台灣，為了全民防疫，共同努力增設地方疫苗接種場所，願意提供慈濟靜思堂與園區，配合各縣市政府需求，在縣市政府認為場地合宜、防疫保護措施符合標準等各種需要注意的條件符合下，供縣市政府做為新冠病毒疫苗施打的場地，為守護全民健康奉獻心力。
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