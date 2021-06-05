COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

確診病人壓力大　台中慈濟專責病房關懷升級

確診病人壓力大　台中慈濟專責病房關懷升級
確診病人壓力大　台中慈濟專責病房關懷升級

健康醫療網

2021-06-05 14:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】近來全台醫院傳出有確診病人脫序的案例！臺中慈濟醫院設立專責病房收治新冠肺炎確診病人，因防疫需求，病人只能在病室活動，護理人員除定時治療與送餐，都是透過通訊軟體關懷與協助。照護團隊深刻體會病人長時間身處有限空間的壓力，特別推出律動時間，增加病人活動力，也希望透過健康操的律動，對病人肺部復原有幫助。

我是廣告 請繼續往下閱讀
專責病房空間封閉　病人壓力大

專責病房空間封閉，病人長時間待在有限空間中壓力倍增，照護團隊也發現收治的小朋友缺乏活力，特別三個治療與送餐時間外，安排10時的律動時間，由護理人員與病人一起律動，增加活力，更注入希望。

專責病房護理長廖唯欣表示，透過監視器觀察到病房收治的小朋友，平日白天上完網課，其他時間就懶洋洋的或趴或躺在床上，活力不佳。他想到自己的小孩在家裡上網課，都忍不住想要往外跑，待在專責病房一個房間的小朋友應該也會很不舒服。因此與照護團隊討論，決定每天治療與送餐前的關懷外，再增加活力律動時間。

醫護人員　帶著患者一起運動

廖唯欣護理長挑選動作簡單、旋律輕快活潑的「新北幼兒版健康操」影片，放在與病人溝通的群組，再與病人透過監視系統一起跳健康操。廖唯欣表示，選這首律動音樂，是覺得健康操的動作大人小孩都合適，而且其中「跟著我把心放空」、「把所有煩惱拋腦後」、「保持健康快樂有活力」、「好好堅持下去」幾段歌詞，都覺得很有意義，希望能鼓勵住專責病房的病人。

除了病室的病人尤其是小朋友跳得開心，連必須常常穿脫防護裝備的護理同仁也跳得情緒愉快，同時健康操對肺部復原也有幫助，廖唯欣說「真的一舉數得」！



資料來源：健康醫療網 確診病人壓力大　台中慈濟專責病房關懷升級

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
78.43%21.57%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
5.71%94.29%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
68.97%31.03%
2021-06-02-2021-06-05
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
即時
推薦閱讀