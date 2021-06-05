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專責病房空間封閉，病人長時間待在有限空間中壓力倍增，照護團隊也發現收治的小朋友缺乏活力，特別三個治療與送餐時間外，安排10時的律動時間，由護理人員與病人一起律動，增加活力，更注入希望。
專責病房護理長廖唯欣表示，透過監視器觀察到病房收治的小朋友，平日白天上完網課，其他時間就懶洋洋的或趴或躺在床上，活力不佳。他想到自己的小孩在家裡上網課，都忍不住想要往外跑，待在專責病房一個房間的小朋友應該也會很不舒服。因此與照護團隊討論，決定每天治療與送餐前的關懷外，再增加活力律動時間。
醫護人員 帶著患者一起運動
廖唯欣護理長挑選動作簡單、旋律輕快活潑的「新北幼兒版健康操」影片，放在與病人溝通的群組，再與病人透過監視系統一起跳健康操。廖唯欣表示，選這首律動音樂，是覺得健康操的動作大人小孩都合適，而且其中「跟著我把心放空」、「把所有煩惱拋腦後」、「保持健康快樂有活力」、「好好堅持下去」幾段歌詞，都覺得很有意義，希望能鼓勵住專責病房的病人。
除了病室的病人尤其是小朋友跳得開心，連必須常常穿脫防護裝備的護理同仁也跳得情緒愉快，同時健康操對肺部復原也有幫助，廖唯欣說「真的一舉數得」！
資料來源：健康醫療網 確診病人壓力大 台中慈濟專責病房關懷升級
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