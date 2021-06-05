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見5次就求婚！汪小菲早預言：注定的動盪　1篇文婚姻玩完

▲汪小菲（左）與大S婚姻觸礁。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲（左）與大S婚姻觸礁。（圖／汪小菲微博）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-05 14:56:59

藝人大S老公汪小菲今（5日）凌晨忍不住在微博發文痛批台北拿不到疫苗一事，此舉疑似惹怒大S，氣到單方面向媒體宣布將與汪小菲離婚，但大S經紀人否認離婚，強調僅是夫妻吵架。回顧汪小菲與大S的感情史，起初相當甜蜜，汪小菲曾在自傳坦言：「第一句對老婆表達愛意的話就是向她求婚，不過兩人相戀除了千里之距，還有注定的動盪。」

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▲汪小菲發文向大S告白。（圖／汪小菲微博）
▲▼汪小菲（左）曾在自傳中透露與大S相識過程。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲（左）、大S夫妻合影。（圖／汪小菲微博）
汪小菲在出版書籍《生於1981》曾透露與大S的相識過程，坦言自己在感情上，是個拙於表達的人，對老婆說的第一句表達愛意的話，竟然就是：「要不，我們結婚吧？」當時才與大S見面第5次，沒想到大S秒回：「好啊！」讓他開心不已。

▲汪小菲出版的自傳。（圖／記者朱曼寧攝）
▲汪小菲出版的自傳。（圖／記者朱曼寧攝）
汪小菲表示愛上台灣女孩，是很稀鬆平常的事，近年來也有許多大陸男人娶台灣女孩，直言：「這也有點特別，除了千里之距，還有注定的動盪。」因為早些年前因戰亂分隔兩岸的夫妻、戀人，一朝分別就是一輩子的等待，如今兩岸有通路，雖然坐飛機四個小時就可見面，但兩人仍然隔得很遠。

據了解，兩人相處時有磨合，除了價值觀碰撞外，大S長年定居台北，夫妻兩人可說是「遠距離婚姻」，婚姻經營比一般夫妻更多困難。而汪小菲今早在微博發文痛批台北打不到疫苗一事，更是壓倒與大S婚姻感情的最後一根稻草。

▲汪小菲發文激怒大S。（圖／翻攝汪小菲微博）
▲汪小菲發文激怒大S。（圖／翻攝汪小菲微博）
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