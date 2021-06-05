大S汪小菲10年婚喊卡？她談「婚姻慘況」：不見得是壞事
藝人大S（徐熙媛）與汪小菲結婚10年，兩人育有一子一女，且3月才慶祝結婚10周年，沒想到今（5日）傳出大S單方面宣布正在辦理離婚手續，大S經紀人強調兩人僅是吵架「鬧離婚」，否認離婚一說，讓不少民眾誤會兩人真的玩完了。對此，作家黃大米今（5）日在臉書發文提出見解，認為就算是離婚也不見得是壞事，因為曾經好過就足夠了。
編輯中心/綜合報導
2021-06-05 14:43:48
黃大米指出，離婚不見得是壞事，一直活在不開心的關係中，才是最糟糕的事情，拿得起放得下，才是好人生。當你拿不起、不想拿時，還要一直拿著，還要演夫妻恩愛給親友看，演給社會大眾看，才是永遠沒有終止線的痛苦。她稱讚「大S很棒，示範了我可以愛你，也可以甩了你，豪氣又痛快，敢愛敢恨」。
黃大米強調，也許在未來世代，離婚是一件會呼朋引伴慶祝的事情，因為結婚可能是錯愛，離婚往往是想清楚後的決定，做出自己最想要的決定，過自己最想要的日子，不論是一個人過，還是兩個人過，都是好事。最後表示，「愛無須天長地久，曾經好過就足夠，感謝彼此相伴一程，從今爾後各自珍重」。
不過，根據《新浪財經》報導，大S向台灣媒體證實正在辦離婚手續，與汪小菲準備結束婚姻關係，汪小菲則回應：「我不知情」，目前真實情況為何仍不得而知。（編輯：賴詠璿）