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研究：肌肉越多，抗病毒能力越好
德國癌症研究中心（DKFZ，Deutsches Krebsforschungszentrum）表示，在研究慢性病毒感染和癌症的時候，常常發現體重下降、肌肉萎縮的「惡病質」，而這也會大大增加患者的死亡機率。
惡病質
是指受到感染的細胞、或是癌細胞釋放大量發炎物質，導致患者的代謝出現問題，開始分解肌肉、脂肪來提供身體的能量；久而久之，身體因為失去儲存的能量而變得虛弱，疾病就會變更無法控制，最後導致患者死亡。
而在過去的研究也發現，負責打擊受到感染的細胞、癌細胞的「免疫T細胞」減少，會導致肌肉流失，所以研究團隊很好奇，如果反過來讓患者增加肌肉量，是否也可以讓 T 細胞增加，進而達到對抗病菌、癌症的效果？結果發現答案是「沒錯」。
研究團隊用「淋巴球性脈絡叢腦膜炎病毒」（LCMV）感染了小鼠，這是一種常常使用在感染模型中的病毒；團隊同時比較了肌肉較多、較少的小鼠，結果發現「肌肉更多的小鼠比肌肉較弱的小鼠更能應付慢性病毒感染」，這也刊登在《科學進展》（Science Advances）期刊上。
主要作者 Jingxia Wu 表示，在慢性感染中，肌肉細胞釋放出更多的「介白素-15」，這是一種傳遞訊息的物質，可以讓T細胞潛藏在骨骼肌中，避免跟太多的感染、發炎接觸；「如果殺手T細胞因為受到持續刺激失去全部功能，那這些潛藏在肌肉中的T細胞就可以轉化成輔助T細胞，重新活化免疫系統，使免疫系統能夠長期、連續對抗病毒。」
T細胞種類
1. 細胞毒殺型 T 細胞：就像是殺手部隊，可以對產生特殊抗原反應的目標細胞進行殺滅，一舉消滅被感染的細胞。
2. 輔助型 T 細胞：就像是輔助與中間人，能活化其他的免疫大軍，協調進一步的攻擊。
3. 抑制型 T 細胞：免疫反應的煞車器，有時也被稱為調節型 T 細胞。
4. 記憶型 T 細胞：進行再次免疫，也就是當他們再次遭遇以前曾經遇過的抗原時，就能夠立即的產生反應，連同記憶性 B 細胞一起，分化成為能對付抗原的功能性 T 細胞或能產生抗體的漿細胞。
所以訓練肌肉可以增強免疫系統嗎？
研究團隊表示，實驗看到的結果是，「慢性感染會增加骨骼肌中介白素-15複合物的產生。」而介白素-15 剛好就是一個對免疫系統來說很重要的物質，所以理論上「增加肌肉來增強免疫系統」是可行的。
而實驗也的確肌肉更多的小鼠比肌肉較弱的小鼠更能應付慢性病毒感染，但是研究團隊也坦言，這個結果是不是能在人類身上複製，還需要更多的實驗、人體試驗才會知道。
不過研究團隊也強調，肌少症的人，身體胸腺還是會正常製造 T 細胞，這些 T 細胞也還是會去對抗病原體，只是在慢性感染的時候，肌肉太少的人，T 細胞假設被這些病原體打倒，就比較難恢復正常作用，簡單來說，多運動、增強肌肉，對自己絕對沒有壞處。
期刊小檔案
《科學進展》（Science Advances）是一本經同行評審的多學科開放式科學期刊，成立於2015年初，由美國科學促進會出版。該雜誌的範圍包括所有科學領域，包括生命科學，物理科學，社會科學，計算機科學和環境科學。
參考資料
Skeletal muscle antagonizes antiviral CD8+ T cell exhaustion
文／盧映慈 圖／何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫生活對策 / 要增強免疫力，先鍛鍊肌肉！研究：肌肉越多，抗病毒能力越好
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