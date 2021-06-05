確診隱匿足跡！男灑淚「害全家染疫」：外婆送加護病房了
台灣本土新冠肺炎疫情爆發之後，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康，盼望早日回歸正常生活。不過，近日一名網友在臉書社團《爆怨2公社》提到，因為有確診者隱匿足跡，竟害友人的外婆家全家人染疫，朋友說他外婆是他這輩子最重要的一個人，現在人卻已經送進加護病房，說到一半忍不住哽咽，貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-05 15:38:01
原PO在文中表示「拜託一下，做人有良心點，不要刻意隱匿足跡病情等」，提到昨日朋友打電話來，說他心情低落到不知道該怎麼辦，後續詢問下才得知，因為友人外婆家全家染疫，原因是他人刻意隱匿足跡，還出去做工作，加上又沒戴口罩，感染到友人的親戚，親戚一時間也不知道，身體不舒服去做快篩，才得知已經染疫，導致感染到友人外婆整家人。
原PO無奈的說「現在朋友的外婆人已經送進加護病房，朋友說他外婆是他這輩子最重要的一個人，現在這樣子不知道要怎麼辦，這也是第一次，一個大男人講電話講到哭出來」，氣得直呼「真的拜託一下，不要再造成防疫破口，有接觸到的快點就醫檢驗，身體不舒服千萬不能拖；真的拜託一下，不要因為你的自私，造成其他家庭的破滅。
貼文一出，隨即引發網友議論紛紛「牽連一卡車都是因為你一個人不誠實面對」、「我朋友老公是做冷氣的，那天去一個客戶那邊，在樓下跟管理員登記，管理員跟他說某某那戶不是在隔離嗎？怎麼還叫人家來用冷氣，真是傻眼」、「自私的人會有報應」、「一個疫情看盡人性百態」、「隱匿足跡的人真的很可惡！」（編輯：賴詠璿）
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