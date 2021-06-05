確診隱匿足跡！男灑淚「害全家染疫」：外婆送加護病房了

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▲有確診者隱匿足跡，竟害友人的外婆家全家人染疫。（示意圖／翻攝Pixabay）

現在朋友的外婆人已經送進加護病房，朋友說他外婆是他這輩子最重要的一個人，現在這樣子不知道要怎麼辦，這也是第一次，一個大男人講電話講到哭出來