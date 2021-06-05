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疫情未滅！柯文哲：維持最低成本三級管制、撐到疫苗來

▲台北市長柯文哲表示，疫情有一定程度被壓制，但是未被消滅，將持續維持三級管制，撐到有疫苗進來為止。。(圖／北市府提供)
▲台北市長柯文哲表示，疫情有一定程度被壓制，但是未被消滅，將持續維持三級管制，撐到有疫苗進來為止。。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-05 16:42:14｜2021-06-05 17:38:19

中央流行疫情指揮中心宣布，今（5）日新增511例新冠肺炎確診病例，其中476例本土、35例校正回歸，新增37例死亡個案，再創單日新高。台北市長柯文哲表示，疫情有一定程度被壓制，但是未被消滅，將持續維持三級管制，撐到有疫苗進來為止。

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台北市今日下午舉行防疫指揮記者會，柯文哲表示，過去6個星期疫情是萬華比較嚴重，現在是12個行政區平均，疫情一定程度被壓制，但沒被消滅。現在思考如何讓Rt值（有效再生數）小於1，也就是傳染人數小於1人，疫情就能控制，萬華雖然還是有熱區，其他地區是有較小群聚感染。連續4天救護車運送沒問題，表示醫院量能足夠、防疫旅館住一半人，能夠支援新北市。

柯文哲表示，疫情被壓制，但是未撲滅，從熱區圖看，未來兩三週撲滅疫情是重點，但是疫情存在台灣每個角落，一放鬆疫情又會升起來，現在策略是以最低行政成本維持三級管制成本，撐到疫苗到來。目前打疫苗按照中央公布順序，例如醫護與防疫有關先打。

柯文哲指出，因為長照機構爆發群聚感染，北市長照機構與居服員先施打疫苗，長照機構工作人員有1740人、社區居服員2050人、送餐員45人、兒少與婦女弱勢安置280人、身障居服中心20人，一天打1萬疫苗，大概今明兩天疫苗就能打完。

柯文哲強調，由於北市疫情未被撲滅，未來兩到三週以最低行政成本維持三級管制，避免對經濟造成太大傷害，北市已擬定疫苗施打計畫，撐到疫苗來。柯文哲認為，美國現在已施打3億劑疫苗，算一算美國一個月產量7萬劑，再2個月美國就會全國打完，最終疫苗還會送到世界各地去，最差情況是2個月後有疫苗打，「現在思考用最低成成本撐過這2個月。」

▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
 

▲指揮中心統計至6/05，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6/05，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
 

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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