疫情未滅！柯文哲：維持最低成本三級管制、撐到疫苗來

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柯文哲表示，疫情被壓制，但是未撲滅，從熱區圖看，未來兩三週撲滅疫情是重點，但是疫情存在台灣每個角落，一放鬆疫情又會升起來，現在策略是以最低行政成本維持三級管制成本，撐到疫苗到來。目前打疫苗按照中央公布順序，例如醫護與防疫有關先打。
柯文哲指出，因為長照機構爆發群聚感染，北市長照機構與居服員先施打疫苗，長照機構工作人員有1740人、社區居服員2050人、送餐員45人、兒少與婦女弱勢安置280人、身障居服中心20人，一天打1萬疫苗，大概今明兩天疫苗就能打完。
柯文哲強調，由於北市疫情未被撲滅，未來兩到三週以最低行政成本維持三級管制，避免對經濟造成太大傷害，北市已擬定疫苗施打計畫，撐到疫苗來。柯文哲認為，美國現在已施打3億劑疫苗，算一算美國一個月產量7萬劑，再2個月美國就會全國打完，最終疫苗還會送到世界各地去，最差情況是2個月後有疫苗打，「現在思考用最低成成本撐過這2個月。」
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