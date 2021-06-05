疫情未滅！柯文哲：維持最低成本三級管制、撐到疫苗來

中央流行疫情指揮中心宣布，今（5）日新增511例新冠肺炎確診病例，其中476例本土、35例校正回歸，新增37例死亡個案，再創單日新高。台北市長柯文哲表示，疫情有一定程度被壓制，但是未被消滅，將持續維持三級管制，撐到有疫苗進來為止。

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▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）