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全國移工防疫體檢展開！符合兩條件勞動部將派員訪視

▲勞動部次長王安邦表示，將針對100人以上的移工宿舍、聘僱500位移工以上的企業進行訪視與查核輔導。（圖／NOWnews資料照）
▲勞動部次長王安邦表示，將針對100人以上的移工宿舍、聘僱500位移工以上的企業進行訪視與查核輔導。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-05 16:05:56

國內疫情又升溫！兩大電子廠均爆出移工群聚感染問題，指揮中心今（5）日召開記者會也說明針對移工防疫相關措施，勞動部次長王安邦表示，將針對100人以上的移工宿舍、聘僱500位移工以上的企業進行訪視與查核輔導。

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王安邦指出，未來將針對有100人以上的移工宿舍，與地方政府聯合訪視，馬上就會開始進行，另外是針對有聘僱500位移工以上的企業進行訪視與查核輔導，同時確認防疫指引是否落實。

而職安署在5月中有針對高科技、養護機構、倉儲物流與聘僱移工超過51人以上的產業進行查核輔導，以及是否有遵照移工聘僱指引執行，苗栗部分是配合前進指揮所要求進行處理，全台則會透過地方政府與職安署進行訪視輔導。

陳時中指出，移工的群聚主要是因為住宿地點都是宿舍，生活上比較密集，和所謂的文化或是生活習慣沒什麼關聯性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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