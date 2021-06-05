護理人員快撐不下去！家人揭「一年來辛酸」：是我也想跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO接著列舉一些事例，像是去年全球疫情爆發時，第一波先禁止醫護人員出國；再來確診照護津貼的部分，去年上半年的補助津貼到最近才拿到，「但是金額完全不如當初所承諾的」。
而如今國內本土疫情爆發，醫護第一線現場就是「炸裂」的狀態，還可能被失控的患者砍。原PO透露弟弟人高馬大以前還是精實的陸軍儀隊，詢問他如果遇到失控病患攻擊會前去阻止嗎？但弟弟卻直言「當然跑啊」，如果和病患起衝突，之後「就等著開會檢討，跑法院警局跑到爽」。
原PO最後無奈總結醫護人員的辛苦，「人力不足、用命上班、中央無作為、流程紊亂、人民素質堪憂，津貼失信、上面扯後腿，下面胡亂搞、感謝醫療只出現在鍵盤上，呼之即來揮之即去，每個醫護人員一點尊嚴都沒」。
心有戚戚焉的網友也紛紛在底下留言回覆說，「要是我撐兩個禮拜就不做了」、「火神眼淚醫護篇」、「辛苦了」、「人民素質堪憂，真的中肯」、「台灣護理師的悲哀，免洗的」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。