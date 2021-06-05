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護理人員快撐不下去！家人揭「一年來辛酸」：是我也想跑

▲國內本土疫情大爆發，有位護理人員的家人替他抱不平，細數抗疫一年多來的種種心酸，直呼「是我也想跑了」。（示意圖，與當事人無關／翻攝PhotoAC）
▲國內本土疫情大爆發，有位護理人員的家人替他抱不平，細數抗疫一年多來的種種心酸，直呼「是我也想跑了」。（示意圖，與當事人無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-05 17:03:54｜2021-06-05 17:17:35

台灣COVID-19疫情持續延燒，今（5）日公布新增死亡人數37人，再創下新高。每個數字不僅意味著一個家庭破碎，更代表第一線醫護人員承受的壓力和辛勞。對此，就有網友透露自己的親弟弟就任職於北部某醫院，媽媽每天都勸他離職，而原PO從旁觀察這一年多來防疫的過程，認為根本就是「人力不足、用命上班、流程紊亂」，直呼「是我也想跑了！」

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原PO在PTT上發文表示，自己親弟弟任職於北部某醫院，正是目前最一線的一線人員。但「媽媽每天都勸他離職，他自己也想離職 」。原PO感慨地說，「講實在話，稍微回顧一下2020年初開始發生到今日的所有事情，是我也想跑了。」

原PO接著列舉一些事例，像是去年全球疫情爆發時，第一波先禁止醫護人員出國；再來確診照護津貼的部分，去年上半年的補助津貼到最近才拿到，「但是金額完全不如當初所承諾的」。

而如今國內本土疫情爆發，醫護第一線現場就是「炸裂」的狀態，還可能被失控的患者砍。原PO透露弟弟人高馬大以前還是精實的陸軍儀隊，詢問他如果遇到失控病患攻擊會前去阻止嗎？但弟弟卻直言「當然跑啊」，如果和病患起衝突，之後「就等著開會檢討，跑法院警局跑到爽」。

原PO最後無奈總結醫護人員的辛苦，「人力不足、用命上班、中央無作為、流程紊亂、人民素質堪憂，津貼失信、上面扯後腿，下面胡亂搞、感謝醫療只出現在鍵盤上，呼之即來揮之即去，每個醫護人員一點尊嚴都沒」。

心有戚戚焉的網友也紛紛在底下留言回覆說，「要是我撐兩個禮拜就不做了」、「火神眼淚醫護篇」、「辛苦了」、「人民素質堪憂，真的中肯」、「台灣護理師的悲哀，免洗的」。（編輯：倪浩軒）

▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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