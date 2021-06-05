蔡壁如要蔡英文為確診死者道歉 柯文哲：解決問題就好
新冠肺炎疫情嚴峻，死亡人數創新高，台灣民眾黨立委蔡壁如日前在臉書痛斥，她看不到總統蔡英文、疫情指揮中心指揮官陳時中道歉，「連一句話都沒有」。對此，台北市長柯文哲今（5）日表示，把事情問題做好、解決好就好。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-05 17:01:21｜2021-06-05 17:37:29
台北市府下午3時30分召開防疫記者會，媒體詢問蔡壁如說法，柯文哲回應，這個疫情在老年人死亡率不低，特別是80歲以上滿高，他覺得把事情做好就好、把問題解決掉就好，「我每次說，如果抗議有效，我就去抗議，對大局無補就算了，把事情做好就好了」。
媒體詢問，指揮中心每到週末都會公布大量校正回歸數據，是否在作業上別有用心？柯文哲表示，週末沒有股市，是不是與這有關他也不清楚，但因為案例通報會塞車，不管死亡還是確診病例，還是會有校正回歸，但隨著時間進行，數量會變少。
柯文哲說，台北市為避免時間差問題，目前每天用快篩陽性數目作為監測疫情工作，大概有80%準確度，若堅持用PCR作為確診案例，短期內確診還是會校正回歸，死亡還牽涉法醫驗屍問題，不能馬上判定。
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