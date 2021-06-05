又見家庭群聚確診高雄新增3確診　陳其邁重申疫調很重要

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陳其邁也強調，從上述個案我們可以看出，因為落實疫調，確實找出病源讓將確診個案接觸者擴大匡列居家隔離在防疫旅館，是相當重要的。
同時，陳其邁也指出，高雄市長照等機構有241家，工作人員約6200人，已完成快篩5743人，兩天內還未完成的人員對機構內感控是有風險的，工作上會請長照機構負責人負起責任，加上99家洗腎診所，會就近到機構內施打疫苗，把工作人員打好打滿。
因應新冠疫苗陸續到位，高市防疫記者會今天也邀請到高醫大附設醫院長鍾欽文疫苗說明疫苗施打相關問題，鐘欽文表示，自4月20日疫情爆發以來全國長照、護理及精神機構等，已有60家出現確診個案，工作人員及病患共180位確診，其中患者長期有慢性病、合併免疫低下等系統性及共病，確診死亡率高，因此要將此類注射類別提前，將原本接種順序第六順位的安養機構將提到第五位，原排第八順位75歲長者也提到第六位，另新增洗腎病人提到第五位施打。
鐘欽文指出，洗腎病人是高危險群病人，高雄有99家洗腎機構，約1萬人每周三次洗腎，每次約四小時，與高風險接觸頻繁，若染病造成醫療人員隔離，這也是他們提升提前施打原因。
高市衛生局簡任技正潘炤穎指出，今天高雄新增3個案，分別為案10672、案10673、案10876。其中，個案10672及案10673，是昨公布的案10472家屬，案10472於5月31日出現症狀，同住家人包括直旁系血親採檢，其妻（案10672）、女（案10673）都是陽性，CT值分別為17和19，都屬同一波段感染，有相同感染源，身邊或共同出遊，擴大同住家人好友採檢，快篩和PCR都陰性，家庭群聚確定有三例，目前於負壓隔離病房治療。
潘炤穎也說，經疫調人員針對10472與10672，以及探訪親友等足跡進一步溯源，第一圈密切接觸者共6人，有兩例是陽性，其他四人陰性；第二圈及第三圈還未發現陽性個案，會再持續匡列與檢驗。
另一起新增案10876，20多歲男性，是之前公佈大社案5467直系親屬，感染源是新北市案4223，是探訪過程溯源發現的，該個案5月19日到23日接觸過程被感染，5月25日起居家隔離，PCR採檢結果陰性。6月3日出現咳嗽症狀再次採撿PCR陽性CT值30.1，目前於負壓隔離病房治療，可感染期未有風險接觸，屬安全狀態不公佈足跡。
至於個案10670、10671屬外縣市感染源，居住於屏東，案10671於高雄經營早午餐店，因與案4226接觸，列為接觸者，於6月3日解除隔離後，至原早午餐店裝修停留半天，再至醫院二採結果PCR陽性確診，目前於醫院隔離治療。
關於，中央紓困4.0日前實施，有部分國小家長表示，他們寧可不要領一萬元的紓困補助，而希望政府可以想辦法幫小朋友們施打適合的疫苗，對此，市長陳其邁表示，疫苗施打順序一切案依據中央流行疫情指揮中心依疾病風險、致死率做評估標準，拜託市民朋友配合。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。