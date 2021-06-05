病毒難纏　屏東新增4例全是隔離期滿陰轉陽

屏東縣政府5日公佈新增4個本土病例，都是之前公佈過因親友群聚感染者，值得注意的是，這4人均是居家隔離14天期滿後再採檢確診；縣長潘孟安表示，病毒變異比想像中厲害，包括4日公佈的案號「10471」，屏東已有5例在隔離後由陰轉陽的確診病例，「快篩陰性不代表沒有染疫」、「居隔期滿應該再篩檢，暫時不要趴趴走」，請民眾不要掉以輕心。
記者黃正忠／屏東報導
2021-06-05 17:00:14
截至6月5日，屏東縣累計32例確診個案，經交叉分析比對，仍以親友群聚感染為主要原因。潘孟安指出，目前屏東還有85人居家隔離，94人居家檢疫，4609人列自主健康管理，拜託千萬不要趴趴走，端午連假也請鄉親暫緩返鄉過節，「不群聚、減少移動」，不讓病毒有擴散的機會。
案號「10671」30歲男子、「10670」28歲女子，是先前確診的案號「4226」的兒子與媳婦，夫婦倆人自5月22日居家隔離至6月2日結束後，6月3日進行二採卻呈現陽性確診。該家族含先前「4226」的哥哥，即確診案號「5466」，已有四人確診。
案號「10669」是13歲的國中女生，因具有萬華活動史、在桃園確診案號「4266」的祖母返屏，家族群聚先有姑姑「5886」、哥哥「5887」確診，她也被匡列居家隔離14天，即在6月3日二採確診。該家族累計有4人染疫。
案號「10874」58歲男子，是確診者「4328」的先生，同樣居家隔離14天後，再次採檢確診。加上先前染疫的女兒、女婿及一歲小外孫，家族已5人確診。
經衛生局疫調這4案足跡均已完成消毒，共匡列20人採檢，其中13人並居家隔離，7人自主健康管理。
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