影／總統指示強化醫療量能　成立竹竹苗防疫作戰聯盟

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總統下午親上火線發表談話，她表示，從公布的數據可見，疫情仍然嚴峻，除了雙北市，苗栗科學園區的感染狀況也令人擔心，更讓人心疼、不捨的是，年長者、慢性病重症患者抵抗不了病毒，離我們而去。
總統表示，她已交代指揮中心，除疫情防治，將會強化醫療能量，降低重症和死亡率；死者以長者居多，指揮中心已經宣佈後續疫苗施打，長者將會成為優先接種對象。
蔡英文說，指揮中心昨天在苗栗已經設置了前進指揮所，她打給苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科，只要有任何中央要協助的事，中央都會全力協助；而竹竹苗是生活共同圈，她已請3縣長組成竹竹苗防疫作戰聯盟，整合防疫能量、守護國人健康、鞏固產業安全防線。
蔡英文指出，前幾天她指示國防部設置新竹篩檢站，感謝國軍投入，在18小時內完成設置工作，竹科專案篩檢站已經開始運作；至於中央疫情指揮中心在苗栗設置的前進指揮所，是由經驗豐富的王必勝醫師擔任指揮官，以協助協助宿舍降載、廠區分流、大量篩檢等。
總統說，由於這一波的疫情涉及移工，勞動部投入強化移工衛教宣導，希望讓移工朋友快速理解各項防疫的加強措施。
蔡英文表示，過去這三天疫情仍然緊張，政府一定會盡全力控制，也希望地方首長持續跟中央合作，譬如傳統市場人流管制、後續接種疫苗規劃等，在最短時間控制疫情。
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