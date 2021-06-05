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影／總統指示強化醫療量能　成立竹竹苗防疫作戰聯盟

▲總統指示成立「竹竹苗防疫作戰聯盟」，整合防疫能量、守護國人健康、鞏固產業安全防線。（圖／資料照片）
▲總統指示成立「竹竹苗防疫作戰聯盟」，整合防疫能量、守護國人健康、鞏固產業安全防線。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-05 16:55:22｜2021-06-05 19:59:32

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，苗栗京元電子群聚事件持續延燒，總統蔡英文今（5）日在臉書直播表示，她已與苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科通過電話，允諾有需要的事中央會全力協助；竹竹苗是共同生活圈，她也指示成立「竹竹苗防疫作戰聯盟」，整合防疫能量、守護國人健康、鞏固產業安全防線。

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中央流行疫情指揮中心今（5）日公布，本土確診476例、校正回歸35例，總計511例。其中有37例死亡，包含男25位、女12位。

總統下午親上火線發表談話，她表示，從公布的數據可見，疫情仍然嚴峻，除了雙北市，苗栗科學園區的感染狀況也令人擔心，更讓人心疼、不捨的是，年長者、慢性病重症患者抵抗不了病毒，離我們而去。

總統表示，她已交代指揮中心，除疫情防治，將會強化醫療能量，降低重症和死亡率；死者以長者居多，指揮中心已經宣佈後續疫苗施打，長者將會成為優先接種對象。

蔡英文說，指揮中心昨天在苗栗已經設置了前進指揮所，她打給苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科，只要有任何中央要協助的事，中央都會全力協助；而竹竹苗是生活共同圈，她已請3縣長組成竹竹苗防疫作戰聯盟，整合防疫能量、守護國人健康、鞏固產業安全防線。

蔡英文指出，前幾天她指示國防部設置新竹篩檢站，感謝國軍投入，在18小時內完成設置工作，竹科專案篩檢站已經開始運作；至於中央疫情指揮中心在苗栗設置的前進指揮所，是由經驗豐富的王必勝醫師擔任指揮官，以協助協助宿舍降載、廠區分流、大量篩檢等。

總統說，由於這一波的疫情涉及移工，勞動部投入強化移工衛教宣導，希望讓移工朋友快速理解各項防疫的加強措施。

蔡英文表示，過去這三天疫情仍然緊張，政府一定會盡全力控制，也希望地方首長持續跟中央合作，譬如傳統市場人流管制、後續接種疫苗規劃等，在最短時間控制疫情。

▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲6月5日全台累積確診人數分佈圖。（圖／NOWnews製作）
 

▲指揮中心統計至6/05，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6/05，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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