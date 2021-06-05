小港確診者提升為家庭群聚　8月女嬰也染疫

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，案10472是一位20多歲的男性，住在高雄市小港區，5月31日發病後在6月3日就醫，經採檢的結果呈現陽性，經對於直系血親等密切接觸者進行疫調採檢，在昨日案10472的配偶，以及8個月大的女兒也呈現陽性反應，經分析感染波段，案10472的CT值是17，而案10672的CT值是19，可以認知夫妻是屬於同一波段的感染，代表兩人曾經有接觸過同一個感染源。
潘炤穎說，目前針對同住家人，包含這個直系血親2人、旁系血親1人，及旁系血親的好朋友1人進行採檢，快篩和PCR都呈現陰性，且因為案10472、10672家中有個8月的女童，所以有一些親友的探訪等，這些都是目前擴大追尋的對象，目前在案10472家庭群聚第一圈匡列6人中出現2陽性，也就是他的妻女案10472、10473，第二圈匡列48人、第3圈則匡列24人，總計匡列人數為78人。
潘炤穎強調，任何個案都一樣，「精確的疫調配合精準防疫，是我們一貫的步調」，疫調確實才會知道可能的敵人在哪裡，才能夠有相對應精準的打擊，依照傳染病防治法第43條第2項，傳染病或疑似傳染病病人及相關人員，依據前項之診斷、調查及處置，不得拒絕規避妨礙，這是在執行傳染病疫調很重要的依據，目前看來案10472的家庭群聚逐漸成形，會朝確診者共同接觸過的親友們追查。
陳其邁則說，案10472的家庭群聚，已經初步掌握感染源，但是詳細的疫調還在進行，並重申「我實在是很不喜歡給人家罰」，在疫情期間，真的是要拜託大家，在疫調的過程裡面務必要配合疫調人員，能夠越清楚交代接觸者和足跡，就可以及早處理，就能早一步減少社區的風險，這個「真的要拜託啦」。
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