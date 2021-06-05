COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

豪雨釀300多處積淹水　柯文哲：降雨超過防洪設施標準

▲北北基地區昨日下午降下大雷雨，北市多處傳出積淹水情況。（圖／北市府提供）
▲北北基地區昨日下午降下大雷雨，北市多處傳出積淹水情況。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-05 17:55:10｜2021-06-05 18:19:08

北北基地區昨日下午降下大雷雨，北市多處傳出積淹水情況，台北市長柯文哲今（5）日表示，北市防洪設計是可應付每小時78毫米（mm/hr）的雨量，如果降雨量78毫米以下北市還淹水，那麼市府要負責，但如果超過78毫米，「要誠懇跟市民說，還是會淹水」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市政府下午舉行防疫指揮記者會，媒體詢問防洪設施在昨日下大雨無功效，柯文哲表示，北市防洪設計是可以應付每小時78毫米的雨量，一旦超過這標準還是會淹水，他也坦言，昨日降雨量是近幾十年來排行第五，「我也嚇一跳｣」。

柯文哲表示，有人詢問下雨排水安全預值要不要往上提高？北市的確有訂一個2030防洪計畫標準，是從每小時78毫米提高到每小時88毫米（mm/hr），不過這牽涉到很多排洪設計要改進，要花很多錢，所以結論是，依照目前的防洪設計，如果降雨量在每小時78毫米以下還淹水，那麼北市府負責，如果超過78毫米，「要誠懇跟市民說，還是會淹水。」

柯文哲強調，昨天雖然有淹水，但是退得很快，北市有提高防洪標準的計畫，但是這是長期的計畫。至於市議員許淑華質疑市府不檢討，還甩鍋老天爺，更質疑海綿城市預算花到哪裡去？柯文哲表示，北市防洪設計就是每小時78毫米，低於這標準淹水是市府的責任，超過還是可能淹水，預算議會有審查，如果有哪筆用得不對可以拿出來講。

 

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
78.43%21.57%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
5.71%94.29%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
68.97%31.03%
2021-06-02-2021-06-05
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀