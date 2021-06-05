豪雨釀300多處積淹水　柯文哲：降雨超過防洪設施標準

北市防洪設計是可應付每小時78毫米（mm/hr）的雨量，如果降雨量78毫米以下北市還淹水，那麼市府要負責，但如果超過78毫米，「要誠懇跟市民說，還是會淹水」。

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北市防洪設計是可以應付每小時78毫米的雨量，一旦超過這標準還是會淹水，他也坦言，昨日降雨量是近幾十年來排行第五，「我也嚇一跳｣」。

柯文哲表示，有人詢問下雨排水安全預值要不要往上提高？北市的確有訂一個2030防洪計畫標準，是從每小時78毫米提高到每小時88毫米（mm/hr），不過這牽涉到很多排洪設計要改進，要花很多錢，所以結論是，依照目前的防洪設計，如果降雨量在每小時78毫米以下還淹水，那麼北市府負責，如果超過78毫米，「要誠懇跟市民說，還是會淹水。」





柯文哲強調，昨天雖然有淹水，但是退得很快，北市有提高防洪標準的計畫，但是這是長期的計畫。至於市議員許淑華質疑市府不檢討，還甩鍋老天爺，更質疑海綿城市預算花到哪裡去？柯文哲表示，北市防洪設計就是每小時78毫米，低於這標準淹水是市府的責任，超過還是可能淹水，預算議會有審查，如果有哪筆用得不對可以拿出來講。















