台灣觀光學院9月停辦　可望成為校產歸公首校

（中央社記者陳至中台北5日電）台灣觀光學院將於9月起停辦，教育部今天表示，學校舊董事已陸續改選，新的董事會「相對單純」，解散清算會較快，可望成為台灣第一個退場後校產歸公的私校。





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受到少子女化影響，台灣觀光學院招生困難，今年4月將停辦計畫報到教育部。教育部於5月24日召開私校諮詢會，出席委員（19名）全數同意，建議教育部核定台觀停辦。6月1日專科以上學校設立變更及停辦審議會審議通過，確定台觀於9月1日起停辦。





教育部技職司專委柯今尉接受中央社電訪表示，今年初傳出要退場，外界質疑董事會要改辦、淘空學校，台觀董事為表達自身清白，決定要全面退出，將學校交給教育部推薦的人選來處理。





目前台觀13席董事，已改選7席，剩下6席之後也會改選。柯今尉說，未來台觀董事會較無私利考量，要處理的事也比較單純，學校沒有債務，校產也都完成信託，全力安置好師生後，可能會是台灣第一所完成解散清算、將校產歸公的私校，比前面退場的5校還快。





台觀代理校長王燕軍今天接受中央社電訪時，坦言學校沒有錢繼續經營，忍痛停辦是維護學生及教職員最大權益。扣除應屆畢業生後剩108名學生，原則上以專班形式安置。





柯今尉解釋，教育部先前曾初步瞭解學生意願，多數傾向轉到地理位置接近的慈濟科技大學，但兩校科系、班制不見得完全能對上，因此會以「專班」形式處理。舉例來說，慈濟科大沒有餐飲科系，擬為台觀舊生安排專班，未來幾年慈濟科大可能會有餐飲系畢業生，但這樣的班制在台觀舊生全數畢業後，就會關掉。





柯今尉強調，還是會尊重學生意願，有些人住家不在花蓮，想要轉回戶籍地的學校，教育部也會協助安排，也可能插班到他校相對應科系，「會有好幾個選項，不是所有學生都要去一個專班」。





另外，教育部稍早表示，台觀將參考「私立高級中等以上學校退場條例」草案精神，按教職員工服務工作年資，發給資遣慰助金，最高發給6個月薪資。





柯今尉表示，現行法令並沒有上述規定，台觀願意先比照，教育部後續會盤整台觀資產，扣除該發的、該用的，如果還有缺口，擬先用私校獎補助經費協助。台觀已經承諾不會改辦，因此完成解散清算後，剩餘校產將歸公處理。（編輯：張芷瑄）1100605



