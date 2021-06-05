疫報記者會人氣高於指揮中心 柯文哲：我講話較實在直接
新冠肺炎疫情嚴峻，台北市政府近日每天開疫情記者會，觀看直播人數有時較同樣下午舉行的中央流行疫情指揮中心記者會多。台北市長柯文哲今（5）日表示，北市透過平台將資訊公開透明，目的是安大家的心，另一方面是他有醫療專業，「講得比較實在直接」，北市的策略可供其他縣市參考。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-05 17:29:04｜2021-06-05 17:59:41
台北市政府下午召開防疫指揮記者會，媒體詢問觀看北市直播人數比疫情指揮中心記者會直播多，柯文哲怎麼看這樣的現象？是否在搶話語權？柯文哲表示，只是透過平台把北市現況告訴大家，跟大家說政策怎麼做，「主要目的是安大家的心」，公開透明讓民眾知道政府怎麼做，到底遇到什麼問題也跟大家說，透過公開透明資訊，大家知道怎麼做，大家心裡有個底，市民與社會運作比較正常。
柯文哲更說，北市召開指揮中心記者會直播，另一方面是他有醫療專業，講得比較實在直接，目的是把現況和要做的事情告訴市民；柯文哲強調，「改變台灣從首都開始」，台北的策略方法，可以給其他縣市有參考作用。
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