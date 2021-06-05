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疫情下暖哭！林俊傑、田馥甄眾天王天后重現《手牽手》

▲眾多天王、天后再現歌曲《手牽手》。（圖／台視）
▲眾多天王、天后再現歌曲《手牽手》。（圖／台視）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-05 22:00:00

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，第32屆金曲獎確定延期舉辦，曾歷經2003年SARS風暴的典禮總顧問陳鎮川，就邀起眾多天王、天后，包括林俊傑、田馥甄、韋禮安、蘇慧倫等重現歌曲《手牽手》。

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陳鎮川聯絡曾共同參與製作抗疫名曲《手牽手》的歌王製作人王力宏和陶喆，希望重製歌曲，兩人非常贊同，並邀請在台生活多年的金曲歌王林俊傑擔綱製作重新編曲，林俊傑立即火速於48小時進行，同時也邀請雙方熟識的金曲32入圍歌手們演唱，希望以溫暖歌聲撫慰激勵人心。林俊傑對受邀表示榮幸：「重製《手牽手》意義非凡，希望以音樂給予人們溫暖正能量。」演唱的歌手包括田馥甄、吳青峰、李泉、林俊傑、韋禮安、孫盛希、蛋堡杜振熙、萬芳、瘦子E.SO、譚維維、蘇慧倫，他們都義不容辭全心投入，展現共同抗疫的決心。

▲林俊傑重新編曲《手牽手》。（圖／台視）
▲林俊傑重新編曲《手牽手》。（圖／台視）
對於重新製作，林俊傑深感不易：「《手牽手》在大眾心中已留下深刻印象，在不失去原有溫度的同時，要給予這歌曲新的節奏和面貌，尤其這次有兩位rappers饒舌歌手加入，必須拿捏好整體調性和靈魂，再融合這世代的流行元素。」

由於歌手們都在自家錄製歌唱，林俊傑表示將大家聲音和諧融合不簡單，「因錄音設備和環境沒辦法做到一致，要用很和諧的方式整合在一起是很困難。」但無論過程如何艱辛，懷抱關愛積極投入的製作人和歌手們都使命達成，直言：「這疫情全世界都被影響，希望這次合作可以提醒大家互相包容、齊心合作，一起努力面對，一起渡過難關，加油！」

歌手們也都深覺能共同抗疫十分有意義，吳青峰喊話：「在心裡牽手，我們要共同對抗的是病毒，不是彼此。」韋禮安充滿信心：「一切都會過去的！大家一起加油！」李泉越洋表達：「共份苦難肆虐人間，同一段音符呵護你我。我們共同渡過！」田馥甄呼籲歌迷：「我們都要好好照顧自己，期待下次相見唱歌給你聽。」孫盛希樂觀以對：「一起熬過這些時間，Don't panic,，Everything will be alright。」譚維維暖心傳達：「春又暖花枝，希望疫情盡快過去，希望大家平安、喜樂！」蘇慧倫期望大眾：「將心中的信念化成愛的力量，我們同心一起渡過。」蛋堡杜振熙希望大家：「多些關懷，少點責怪。」瘦子E.SO呼應情勢：「疫情期間不要手牽手，如果一定要，記得要洗手消毒，加油！我們一起渡過難關。」萬芳為大家祈福：「心安，平安！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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