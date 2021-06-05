疫情下暖哭！林俊傑、田馥甄眾天王天后重現《手牽手》

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對於重新製作，林俊傑深感不易：「《手牽手》在大眾心中已留下深刻印象，在不失去原有溫度的同時，要給予這歌曲新的節奏和面貌，尤其這次有兩位rappers饒舌歌手加入，必須拿捏好整體調性和靈魂，再融合這世代的流行元素。」
由於歌手們都在自家錄製歌唱，林俊傑表示將大家聲音和諧融合不簡單，「因錄音設備和環境沒辦法做到一致，要用很和諧的方式整合在一起是很困難。」但無論過程如何艱辛，懷抱關愛積極投入的製作人和歌手們都使命達成，直言：「這疫情全世界都被影響，希望這次合作可以提醒大家互相包容、齊心合作，一起努力面對，一起渡過難關，加油！」
歌手們也都深覺能共同抗疫十分有意義，吳青峰喊話：「在心裡牽手，我們要共同對抗的是病毒，不是彼此。」韋禮安充滿信心：「一切都會過去的！大家一起加油！」李泉越洋表達：「共份苦難肆虐人間，同一段音符呵護你我。我們共同渡過！」田馥甄呼籲歌迷：「我們都要好好照顧自己，期待下次相見唱歌給你聽。」孫盛希樂觀以對：「一起熬過這些時間，Don't panic,，Everything will be alright。」譚維維暖心傳達：「春又暖花枝，希望疫情盡快過去，希望大家平安、喜樂！」蘇慧倫期望大眾：「將心中的信念化成愛的力量，我們同心一起渡過。」蛋堡杜振熙希望大家：「多些關懷，少點責怪。」瘦子E.SO呼應情勢：「疫情期間不要手牽手，如果一定要，記得要洗手消毒，加油！我們一起渡過難關。」萬芳為大家祈福：「心安，平安！」
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