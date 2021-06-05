全台首例打AZ疫苗血栓　70萬醫藥費桃園市府先付

（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市30多歲男子施打AZ疫苗後血栓，為全國首例。桃園市長鄭文燦今天表示，該市民出院後需自費的新台幣70萬元醫藥費，已向中央申請救濟金，市府也決定先以防疫基金支付。





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疫情指揮中心2日宣布，桃園市一名30多歲男性，5月12日在衛生福利部桃園醫院自費施打阿斯特捷利康（AZ）的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗後，引發血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS），為國內首例接種AZ武漢肺炎疫苗後併發血栓不良事件。





鄭文燦今天下午直播說明疫情時表示，該男性經林口長庚醫院治療後已經出院，扣除健保給付項目，醫療費需自費的部分有新台幣70萬元，在出院時有向桃園市政府衛生局申請疫苗施打的不良反應救濟金，這部分市府已經受理並報給疾管署。





鄭文燦說，雖然按照程序需要由中央審核，但市府決定這70萬元醫療自費部分，將先由桃市府募集的防疫基金幫他支付；桃園市衛生局補充，後續若中央審核通過有撥款救濟金，則會將撥款部分回歸市府防疫基金。





針對中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增476例本土病例及35例校正回歸個案，桃園市占了16例，鄭文燦表示，經桃市府疫調後，轉出1例至苗栗、判定陰性1例，數字下修為14例。



