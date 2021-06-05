彩雲轉熱帶低氣壓嚴防豪雨 水利署七河局完成防汛整備
彩雲轉熱帶性低氣壓周末鋒面來襲注意豪雨，台灣南部地區主要受到颱風外圍環流及滯留鋒面影響，未來幾日屏東各地將轉為有短暫陣雨或雷豪雨的天氣型態。屏東縣政府已成立「0604豪雨」災害應變中心擴大三級開設，水利署第七河川局將隨時注意氣象預報，並成立防汛應變小組，平常也完成水利建造物及水門安全檢查、防汛器材整備。
記者黃正忠／屏東報導
2021-06-05 20:12:35
第七河川局聯合屏東縣政府移動式抽水機預布現地及各抽水站加強檢查等防汛整備工作。在枋寮鄉、佳冬鄉及林邊鄉等地層下陷區的防汛熱點，已經預布115部移動式抽水機，必要時將再支援，以確保因應降雨時能有效預防淹水。
七河局強調，已經備妥18台移動式抽水機；防汛熱點若仍需預布移動式抽水機，隨時可請求支援。另外，第七河川局備有足夠的施工機具、消波塊、太空包、蛇籠及塊石等隨時可投入救災工作，請民眾安心。
汛期來臨，第七河川局再次提醒民眾，尤其是恆春半島地區，呼籲大家要清理陽台洩水孔及自家周遭排水溝，準備居家擋水閘門及防汛沙包，如有淹水警戒；停放在地下室車子移至高處，下載行動水情APP，掌握即時水情資訊。