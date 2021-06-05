疫苗快來！李艷秋：讓台灣示範「最短時間內最多人接種」

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李艷秋今日在臉書發文表示，目前蔡政府的疫苗政策有三個態度：1，等美日友邦趕快捐贈或分配；2，等已購買的500萬劑莫德納及1000萬劑AZ趕快到貨；3，等國產疫苗趕快通過二期上市。李艷秋認為，「問題是，台灣一刻都等不下去了！」
李艷秋接著提出3點呼籲：
1.立刻將政府的授權書交給郭董和佛光山，由他們代表政府去談，就算要透過上海復星，只要是德國原廠出貨，都應該視同原廠授權，郭董如果已經談成三方合約，蔡政府到底在擋什麼？
2.政府已經購買了1500萬劑莫德納和AZ，證明原先的管道並沒有中共阻攔。何不加量訂購，買好買滿，就算經費提高，比起失去家人的痛，我們願意承擔。
3.不要再為國產疫苗保留配額，在十萬火急的需求下，國人已經確定國產疫苗緩不濟急，蔡政府最好早點醒悟，如果為了護航國產疫苗，繼續把國際認證的疫苗擋在外面，逼使國人非要打國產疫苗，絕對會發生一場驚天動地的人民大反撲！
李艷秋強調支持發展國產疫苗，「但是請國產疫苗按部就班的通過檢驗」。而對於蔡英文總統今日透過直播向全民講話，對於病逝民眾表達不捨，李艷秋也給予肯定，「很高興蔡總統不是只關注高端公司的股票，而是真誠的在乎台灣人民的死活」。李艷秋最後喊話，只要有疫苗，「全世界看好了，台灣會示範，在最短時間，最多人完成疫苗注射」。（編輯：倪浩軒）
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