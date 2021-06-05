衝好市多搬「10幾箱愛物」！路人驚恐猛盯　男驕傲曬狂照

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▲網友搬了十幾箱飲料，而引來路人狂看。（圖／翻攝爆廢公社臉書）

針對民眾搶購潮，經濟部表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。