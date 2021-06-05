衝好市多搬「10幾箱愛物」！路人驚恐猛盯 男驕傲曬狂照
國內疫情持續延燒，全國第三級疫情警戒延至6／14，不少民眾擔憂未來出門恐更加困難，紛紛前往賣場、超市採買物資。對此，就有一名網友到美式賣場「好市多Costco」採購時，一次搬了十幾箱喜愛的飲料，瞬間引來路人驚恐狂看。
編輯中心/綜合報導
2021-06-05 18:13:10
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示自己到好市多買飲料，卻傻眼直呼「怎麼一堆人都用驚訝的表情看著我！」隨後他也貼出照片，只見畫面中後車箱內擺滿了十幾箱鋁箔包飲料，景象相當壯觀，他文末亦幽默直喊「你們搶你們的衛生紙，我只搶我的可爾必思，就只是口渴呀！好喝不行喔」。
貼文一曝光，至今已有超過1.6萬人按讚，不少人紛紛震驚留言，「少騙人噢～是營業用的齁」、「原來那天就是你！害我也趕快抱兩箱回家不知道在幹嘛」、「我買一箱，我小一的女兒，一天給我乾掉五瓶，再也不買了」、「我只佩服這種結帳放車上！而不是放推車擺好看的XD」、「他們驚訝的是原來可爾必思比衛生紙重要」、「明天就掛牌，一人限購兩箱」；但也有人勸戒「別把飲料當水喝，小心糖尿病。」、「這樣不會糖尿病嗎⋯⋯」、「肺炎還沒得，先得糖尿病」。
針對民眾搶購潮，經濟部表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）
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