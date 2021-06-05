大S情史「各個大帥哥」　49天收服北京富少汪小菲

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大S談起戀愛敢愛敢恨，和藍正龍、周渝民（仔仔）2段姊弟戀轟轟烈烈，當年《流星花園》讓大S紅遍亞洲，沒想到大S來電的不是F4，而是飾演配角的藍正龍，在家地位尊貴如女王的大S，被小S爆料「不怕任何人，只怕藍正龍」，不過近4年的戀情因為藍正龍不想結婚而結束，率性的大S在節目中單方面宣布分手，昭告天下恢復單身。
而周渝民、大S在《流星花園》結拜乾姊弟，二度合作《戰神》時感情升溫 ，當時周渝民出了一場車禍，第一時間衝到現場的是大S，對仔仔的在乎完全攤在鎂光燈下，讓這段戀情漸漸浮上檯面，不過2年的戀情因為女強男弱、結婚沒共識告吹。
在「京城四少」中顏值最高的汪小菲，過往緋聞情史也很精彩，最知名的一段是「星女郎」張雨綺，但是張雨綺個性強勢，不得汪小菲媽媽張蘭喜歡，2人最終分手，汪小菲還曾和章子怡、安以軒傳出緋聞，然而一向和汪小菲以哥兒們相稱的安以軒，反倒成為大S、汪小菲的媒人。
大S、汪小菲在安以軒生日派對上天雷勾動地火，見面5次、認識49天就決定互許終身，禮數周到的大S第一次見張蘭，就送上大象灰愛馬仕包表達心意，乖巧又有禮貌，收服張蘭的心，取得汪家媳婦入場券。結婚10年來大S為了傳宗接代，鬼門關前走一遭，在生兒子時癲癇復發，「我一生弟弟的時候就斷氣了，被送到ICU（加護病房）」，急救2次才保回一條命。
而汪小菲一向給人顧家愛妻的形象，不僅為大S打造愛妻飯店「S Hotel」，還是眾所皆知會幫老婆「剝蝦」的男人，汪小菲在《康熙來了》坦言，第一次來台灣他就認定大S是真命天女，大S與親戚之間緊密的感情很吸引他，「娶了一個老婆還賺一大堆家人多好啊」。今年3月是2人結婚10周年，汪小菲祭出鴿子蛋戒指、回台灣陪伴2招，告白大S：「老婆，小女孩兒，10周年快樂，再過10年希望妳還是願意。」如今看來，早有幾分挽救婚姻的味道。