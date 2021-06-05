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拜登好友再訪台！3位美聯邦參議員來訪　蔡英文6日接見

▲美國聯邦參議員達克沃絲將訪台。（圖／美國聯邦參議院網站）
▲美國聯邦參議員達克沃絲將訪台。（圖／美國聯邦參議院網站）

記者呂炯昌、鄭宏斌／台北報導

2021-06-05 19:01:30｜2021-06-05 20:27:08

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）訪問團，將於明（6）日訪問台灣，蔡英文總統預計將於明日上午8點30分於國軍松山空指部機場接見訪問團。這也將是今年新冠肺炎本土疫情大爆發後，首次有美國現任國會議員訪台。

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總統府發言人張惇涵今日表示，總統府誠摯歡迎美國訪團配合嚴格防疫規定，搭乘專機訪台。蔡英文總統預計將於明日上午於空軍松山空指部機場接見訪問團。張惇涵表示，此次訪團由跨黨派聯邦參議員組成，預計雙方將就台美關係、區域安全等各項重要議題交換意見，尤其台灣正值面臨疫情挑戰之際，感謝訪團配合落實防疫規範訪問台灣，充分展現美國國會跨黨派對台灣的支持。

張惇涵指出，三位參議員皆長期堅定支持台灣，達克沃絲、蘇利文兩位參議員是聯邦參議院軍事委員會成員，多次力挺友台法案；昆斯參議員則是聯邦參議院外交委員會成員，也是《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人。

張惇涵表示，此次訪團也是聯邦參議院軍事委員會自去年全球疫情爆發以來，首度規劃的國際訪團，對於3位堅定支持台灣的參議員能在此時此刻訪台，表達誠摯歡迎，並期待此行能讓台美在既有良好基礎上，進一步深化合作夥伴關係。

熟悉國際外交事務的黨政人士指出，這次的訪問團中主要三位參議員是由跨黨派所組成，雖然黨派不同，但三位參議員都是長年堅定支持台灣的「台灣好朋友」，其中並有兩位曾經訪問過台灣。

黨政人士說，民主黨籍的達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、共和黨籍的蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）兩名參議員，皆為聯邦參議院軍事委員會成員，曾多次在美國會投票力挺友台議案，或連署友我聯名函。這次的訪問團，也是聯邦參議院軍事委員會自去年全球疫情爆發以來，首度規劃的國際訪團，也把台灣納入優先訪問對象。而其中，蘇利文曾在2016年，蔡英文甫就任總統時，隨已逝的前美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）訪台，蔡英文也在總統府內接見該訪問團。

黨政人士也說，更值得注意的是，承接拜登德拉瓦州參議員選區，並與拜登關係極為親近的昆斯（Chris Coons, D-DE）也在訪團成員當中，昆斯也是《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人。昆斯曾在2019年《台灣關係法》40週年之際訪問台灣，蔡英文也在總統府接見訪問團。

根據美國媒體《Politico》曾揭露，與拜登友好的昆斯一度是國務卿的人選之一，而後來拜登任命了布林肯（Antony Blinken），並表達「需要昆斯留在參議院」，也顯見昆斯的重要性。而這是繼4月前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）訪台後，短時間內第二次有「拜登超級好朋友」訪問台灣。

黨政人士分析，這次訪問團是在訪問韓國後，專機、專程前來台灣訪問，顯見美方對台灣的重視。由於近期台灣疫情較為嚴峻，訪問團也展現高度誠意，完全配合相關防疫措施。因此，將於6月6日當天抵離，在台灣旋風停留約3小時，活動範圍也僅限於國軍空軍松指部機場貴賓室，避免與大眾接觸。蔡英文也將於國軍松山空指部機場接見訪問團。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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