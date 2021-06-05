老年人重症比例高　高雄3類人疫苗接種順序提前

高雄市在昨（4）晚間10點為止，已將這次獲配27,000劑疫苗施打完畢，經清點，6月2至4日，3天內總計接種28,876人，已經施打107%，高雄醫學大學附設中和紀念醫院鍾飲文院長在今日的防疫會議後表示，這一批疫苗接種完畢後，下一階段配合指揮中心的規劃跟專家諮詢小組意見，將長照機構、洗腎病人、75歲以上長者等3類民眾的疫苗接種順序提前，讓這幾類人能夠優先施打疫苗。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-05 19:14:42｜2021-06-05 19:17:11
鍾飲文院長表示，目前為止，全國長照、護理、精神、復健等社福機構，已經有確診有60家，計有180人確診，長照機構患者長期處於慢性下或免疫低下等問題，如果發生確診死亡機會相當高，而今日最新數據，截至目前為止死亡人數中，60歲以上就高達89%，將近9成的比例。
而在高雄市的專家會議裡面也發現，洗腎病人是高危險群，目前高雄市有99家洗腎機構，長期洗腎病患1萬人左右，大約每個禮拜到機構洗腎3次，每次4個鐘頭，病人跟醫護人員、家屬等接觸頻繁，加上合併多重共病系統性疾病高，尤其在新冠肺炎的盛行率更是一般民眾22倍、死亡率3.6倍，所以洗腎機構的家屬或病人跟醫護人員染疫的話，將面臨大量醫護人員隔離的現象，造成人力短缺，醫療量能衝擊大。
根據這些考量，依目前疫苗接種順序的規劃，下一階段的施打將把原來規劃的第6類安養養護社福等長照機構照顧者、受照顧者、工作人員及居服員等，提到第5順位施打；原來第8順位的75歲長者提到第6順位施打；洗腎病人也從第6順位提前到第5順位施打。
高雄市長陳其邁也指出，高雄市包括養護之家、護理之家，總共有241家，工作的人員大約有6200位，大家都很辛苦，但仍要拜託長照機構的同仁，有一些還沒有快篩的部分，要請所有長照機構負責人務必要求這些沒有快篩的同仁，儘快來接受快篩，這對於機構內整體的感控很重要，假如在這這1、2天的時間還是沒有接受快篩，就真的很抱歉，要請長照機構負責人負起責任。
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