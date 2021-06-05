記錄曝！汪小菲發漢奸文「睡醒被離婚」　狂修文挽回大S

我是廣告 請繼續往下閱讀
汪小菲凌晨1點15分發文寫下：「國台辦回應台灣核酸陽性居民飛抵廈門，我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和侮蔑，這麼多年看過來了，實在忍不下去，按我北京人的話，一幫大傻逼，歷史書裡一定記著這幫漢奸。 」
該則貶低台灣人的貼文一早被台媒大肆報導後，中午就傳出大S「正在辦離婚手續」，結果汪小菲回應大陸媒體表示：「我不知情。」疑似單方面被離婚，大S經紀人則回應：「夫妻倆就是吵了一架，一時的氣話，哪對夫妻不吵架？沒什麼事。」堅持只是「鬧離婚」，否認離婚傳言。
大S單方面宣布離婚後，網友發現汪小菲的原文編輯過2次，且內容「逐漸理智」，2點17分時刪除「一幫大傻逼」，8點43分後「歷史書裡一定記著這幫漢奸」已被改為「歷史書裡一定記這一筆 」，網友笑翻認為，汪小菲應是喝醉說錯話，醒來發現出大事，才會更改內容；汪小菲事後再補文，表示：「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。