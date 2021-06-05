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記錄曝！汪小菲發漢奸文「睡醒被離婚」　狂修文挽回大S

▲汪小菲（左）亂發文被大S單方面離婚，道歉承認說錯話。（圖／大S微博）
▲汪小菲（左）亂發文被大S單方面離婚，道歉承認說錯話。（圖／大S微博）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-05 20:20:42

汪小菲今（5日）凌晨在微博一連發多篇政治文，內容包含怒罵台灣疫苗不足、台人持PCR陽性檢測飛廈門等事，直指台灣人是「傻逼」與「漢奸」，貶低用詞疑似惹火老婆大S，約莫中午大S單方面宣布離婚，汪小菲連自己被休掉都不知情，但大S經紀人透露夫妻倆只是吵架，否認離婚。網友也發現，汪小菲原文其實編輯過2次，最新的內容已不見「傻逼」與「漢奸」，笑稱應該是睡醒後發現「出事了」。 

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▲汪小菲疑似用詞不當，被老婆單方面離婚，事情鬧大後原文「逐漸理智」。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲疑似因用詞不當，被老婆單方面離婚，事情鬧大後原文「逐漸理智」。（圖／汪小菲微博）
汪小菲凌晨1點15分發文寫下：「國台辦回應台灣核酸陽性居民飛抵廈門，我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和侮蔑，這麼多年看過來了，實在忍不下去，按我北京人的話，一幫大傻逼，歷史書裡一定記著這幫漢奸。​​​ ​​​​」 

該則貶低台灣人的貼文一早被台媒大肆報導後，中午就傳出大S「正在辦離婚手續」，結果汪小菲回應大陸媒體表示：「我不知情。」疑似單方面被離婚，大S經紀人則回應：「夫妻倆就是吵了一架，一時的氣話，哪對夫妻不吵架？沒什麼事。」堅持只是「鬧離婚」，否認離婚傳言。 

大S單方面宣布離婚後，網友發現汪小菲的原文編輯過2次，且內容「逐漸理智」，2點17分時刪除「一幫大傻逼」，8點43分後「歷史書裡一定記著這幫漢奸」已被改為「歷史書裡一定記這一筆 ​​​​」，網友笑翻認為，汪小菲應是喝醉說錯話，醒來發現出大事，才會更改內容；汪小菲事後再補文，表示：「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」

▲汪小菲為了滅火，坦承情緒上來說了不好聽的話。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲為了滅火，坦承情緒上來說了不好聽的話。（圖／汪小菲微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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