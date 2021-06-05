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3年前這檔真人秀有魔咒？大S接棒福原愛鬧離婚

▲大S（左）、汪小菲陷離婚危機。（圖／翻攝騰訊）
▲大S（左）、汪小菲陷離婚危機。（圖／翻攝騰訊）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-05 20:12:55｜2021-06-05 20:27:18

大S（徐熙媛）拋出離婚震撼彈，和一對兒女的爸爸汪小菲鬧婚變，10年婚姻亮起紅燈。大S、汪小菲2018年曾合體上真人秀《幸福三重奏》，外傳入袋酬勞人民幣2000萬元（約台幣8400萬元），曬恩愛曬得口袋飽飽，不過當時參加的3對夫妻大S、汪小菲、福原愛、江宏傑、蔣勤勤、陳建斌才過3年，已有2對婚變，讓人不勝唏噓。

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▲江宏傑（左起）、福原愛、小S、大S、汪小菲在《幸福三重奏》同台。（圖／翻攝騰訊）
▲江宏傑（左起）、福原愛、小S、大S、汪小菲在《幸福三重奏》同台。（圖／翻攝騰訊）
大S錄製《幸福三重奏》時，剛經歷第三胎小產的低潮，情緒比較脆弱，有一次汪小菲騎腳踏車載她，竟把大S氣哭：「我叫你停你不停。」汪小菲馬上柔聲安撫，對妻子非常包容。此外，大S的馭夫名言「吃蝦一定要是男人幫你剝」，也造成一時轟動，當時大S挨批公主病，汪小菲還發文護妻：「她老公願意給她剝蝦怎麼了？生了倆健康的寶貝，走了一趟鬼門關，還不能讓老公剝蝦啦？」

今年3月大S、汪小菲歡慶結婚10周年，福原愛、江宏傑卻爆發婚變，當時汪小菲還發文砲轟台灣媒體編故事，「咱們《幸福三重奏》時相處過那麼多個月，那是你們家的事，別聽那些寫故事的人編故事，一直愛你們」，力挺福原愛、江宏傑，沒想到時隔3個月，自己和大S的婚姻竟也觸礁。

▲汪小菲曾為傑愛婚變發文護航。（圖／翻攝微博）
▲汪小菲曾為傑愛婚變發文護航。（圖／翻攝微博）
 

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