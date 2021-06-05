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守住護國神山！國軍進駐竹科協助設快篩站

▲國軍進駐竹科，協助設立大型快篩站。（圖／新竹市政府提供）
▲國軍進駐竹科，協助設立大型快篩站。（圖／新竹市政府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-05 20:47:58

新冠肺炎疫情持續延燒至科學園區，繼苗栗竹南京元電子爆出企業大規模群聚感染後，同樣位於苗栗的IC封測廠超豐也有9名移工確診。為因應新竹地區疫情，國軍接受新竹市政府請託，昨日上午馳援百餘名官兵，前往新竹科學園區，設立快篩站。新竹市長林智堅今（5）日也感謝國軍守護國人健康安全。

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國防部表示，在陸軍第六軍團、裝甲第584旅、三支部、新竹後備指揮部等單位協助下，展現高效率的團隊行動，8個小時，完成50頂篩檢站帳篷搭建作業，展現國軍守護國人生命安全的決心。

林智堅今晨在臉書發文，感謝國軍官兵在接獲通知後，投入百餘名官兵，從昨日上午7點到下午4點，迅速搭建50頂迷彩帳篷，使篩檢站得以在今日上午開始運作，協助新竹市政府打造一座防疫的堡壘，守護國人健康安全。

蔡英文總統今日下午於網路進行直播，特別針對疫情發展發表談話，強調竹竹苗是共同生活圈，也是國家科技產業的重鎮，已請林智堅、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌，組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」，整合區域內的防疫能量，全力守護區域內所有人的健康。蔡英文也肯定國防部全力支援新竹篩檢站的設立，感謝國軍弟兄姊妹的全力投入，迅速完成設置工作，今天早上「竹科專案篩檢站」已經開始運作，分秒必爭，務必把疫情防線守住。

陸軍第六軍團表示，國軍身為政府團隊的一分子，肩負保國衛民的使命，對於當前抗疫、抗旱、抗敵的任務，絕對會善盡職責，守護家園與國土安全。

▲指揮中心統計至6/05，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6/05，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
 

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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