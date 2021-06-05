守住護國神山！國軍進駐竹科協助設快篩站

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林智堅今晨在臉書發文，感謝國軍官兵在接獲通知後，投入百餘名官兵，從昨日上午7點到下午4點，迅速搭建50頂迷彩帳篷，使篩檢站得以在今日上午開始運作，協助新竹市政府打造一座防疫的堡壘，守護國人健康安全。
蔡英文總統今日下午於網路進行直播，特別針對疫情發展發表談話，強調竹竹苗是共同生活圈，也是國家科技產業的重鎮，已請林智堅、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌，組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」，整合區域內的防疫能量，全力守護區域內所有人的健康。蔡英文也肯定國防部全力支援新竹篩檢站的設立，感謝國軍弟兄姊妹的全力投入，迅速完成設置工作，今天早上「竹科專案篩檢站」已經開始運作，分秒必爭，務必把疫情防線守住。
陸軍第六軍團表示，國軍身為政府團隊的一分子，肩負保國衛民的使命，對於當前抗疫、抗旱、抗敵的任務，絕對會善盡職責，守護家園與國土安全。
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